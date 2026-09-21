Moisés Peñaloza responde a la polémica por el “chantaje” a Elaine Haro tras La casa de los famosos México: VIDEO

La polémica entre Moisés Peñaloza y Elaine Haro continúa, tras las especulaciones sobre un romance con Masad luego de su participación en ‘La casa de los famosos México’, el actor volvió a desatar revuelo por sus declaraciones sobre la actriz. ¿Qué dijo? Te contamos.

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Elaine Haro / Redes sociales

¿Qué dijo Moisés Peñaloza sobre un presunto chantaje a Elaine Haro y su participación en La casa de los famosos México?

Fue durante un breve encuentro con la prensa que el actor fue cuestionado sobre el supuesto chantaje que le habría hecho a su ex novia, Elaine Haro, justo antes de encerrarse en ‘LCDLFM’.

Aunque en principio Moisés quiso huir de la prensa, tuvo que detener su camino en unas escaleras eléctricas y fue ahí cuando la prensa le lanzó varias preguntas de las que no se pudo escapar: “Oye, ¿cómo ves los comentarios hacia Elaine? ¿Es cierto que decías que le ibas a cobrar para nos hablar de ella dentro de ‘La casa’?”:

“Ya hasta me compré un edificio por ahí, dicen”, dijo entre risas Moisés Peñaloza.

Moisés Peñaloza enfrenta los rumores con humor / FB: Moisés Peñaloza

En otras ocasiones el actor de “Corazón de oro” también ha desmentido el supuesto chantaje, asegurando que se trata únicamente de mentiras.

Respecto a la periodista Martha Figueroa, quien fue la que lanzó la declaración acerca del supuesto chantaje, Moisés Peñaloza no ha referido que esté interesado en proceder contra ella de manera legal, y por lo visto, se está tomando la situación con bastante humor.

#MOISESPEÑALOZA por fin rompió el silencio a lo dicho por #MARTHAFIGUEROA sobre que habría pedido dinero a #ELAINEHARO para no hablar de su relación dentro de #LCDLFMX4, de una manera muy divertida e inesperada desmintió esta información… 😱😱😱 pic.twitter.com/5zVC4Fcw2f — Al Punto Noticias (@AlPuntoNoticias) September 20, 2026

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Elaine Haro cansada de los cuestionamientos de la prensa. / Foto: Redes sociales

Elaine Haro opina sobre el “chantaje” de Moisés Peñaloza: ¿qué dijo?

Hace algunos meses Elaine Haro también fue cuestionada sobre dicho rumor, y visiblemente incómoda reveló que no está dispuesta a hablar más acerca del tema:

“Nada muchachos, yo creo que como se vio este tiempo que desde que salió esa información, no tengo nada que decir al respecto. De todo lo que me quieran preguntar yo les puedo contestar muy felizmente pero de eso no tengo ningún comentario” Elaine Haro

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Elaine Haro y Moisés Peñaloza / Redes sociales

¿Por qué terminaron Elaine Haro y Moisés Peñaloza?

Aunque en principio se trataba de una relación sólida de dos jóvenes actores, al cabo de dos años ambos decidieron separar sus caminos, previo al ingreso de Haro a ‘La casa de los famosos México’ en 2025.

Desafortunadamente luego de su quiebre, tanto Elaine Haro como Moisés Peñaloza han tenido que lidiar diversas polémicas sobre su relación, sin embargo, ambos han salido a hablar bien el uno del otro, asegurando que se miran con respeto y admiración aunque su amor tuvo fecha de caducidad.