Wendy Guevara manda cariñoso mensaje a Aldo de Nigris luego de defender su triunfo en ‘LCDLFM': “Te amo” FOTO

Estamos a tan solo unos días de que la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ llegue a su tan ansiado final, sin embargo, los dimes y diretes están muy lejos de terminar, pues hace unos días Aldo de Nigris defendió a Wendy Guevara sobre los comentarios de que una mujer biológica no ha ganado ‘La casa de los famosos México’.

La polémica surgió durante una entrevista del periodista Gabo Cuevas al influencer regiomontano, en la que Aldo no dudó en defender a su amiga.

Lee también: Wendy Guevara comete terrible error EN VIVO y beneficia a “La granja VIP”, ¿la van a despedir?: VIDEO

Wendy Guevara edad / Redes sociales, YT: Aldo T de Nigris y canva

¿Qué le respondió Wendy Guevara a Aldo de Nigris tras defenderla por comentarios homofóbicos?

Hace algunas horas Aldo de Nigris fue cuestionado sobre quién pensaba él que debería ganar la actual edición de ‘La casa de los famosos México’, argumentando que supuestamente, habría un plan para que la producción llevara al primer lugar a una mujer cisgénero, practicamente desconociendo el triunfo de Wendy Guevara.

Visiblemente confundido Aldo aseguró que no tenía idea de quien podría ganar esta vez, pero que se le hacía algo sin sentido dejar fuera el sorprendente triunfo de su querida amiga.

“No sé, pero ¿qué es esa mam… de que quieren que gane una mujer biológica? Si ya ganó Wendy la primera” Aldo de Nigris

Tras la respuesta de Aldo de Nigris, Wendy Guevara no dudó en agradecerle públicamente a través de un comentario por haberla defendido, dejando un tierno mensaje para él: “Por eso te amo mi Aldo”

Dice Wendy por eso ama a Aldooooo 🥹😭😭



Me morí al ver que contestó mi video 😭💛 pic.twitter.com/pGuChR7bDV — Ariana (@lomecangirl_) September 24, 2026

Lee también: Wendy Guevara confirma que peleará en Ring Royale de Poncho de Nigris: “Si me ganan, me limpio con billetes”

Wendy Guevara edad / Redes sociales

¿Cómo se identifica Wendy Guevara?

Desde su salto en redes sociales, Wendy Guevara siempre se ha identificado como una chica trans, sin embargo, ‘la Perdida’ ha aclarado que sabe que jamás será una mujer en el estricto sentido de la palabra, y que para ella eso está bien.

A pesar de que Guevara lleva ya un sinnúmero de cirugías estéticas, de manera pública ha declarado que por el momento no tiene ninguna intención de someterse a una cirugía de reasignación de género pues se siente feliz y cómoda con su cuerpo tal cual es.

La manera tan desparpajada y sincera de ser de Wendy respecto a su identificación le ha traído aplausos y también muchos desacuerdos, sobre todo de la comunidad LGBT+.

Lee también: Marlon Colmenarez EXPLOTA contra Wendy Guevara por declaraciones en concierto de Rosalía: “Nunca tuvimos relaciones”

Wendy Guevara es una de las personalidades más queridas de internet / Redes Sociales

¿Por que hay críticas sobre la identidad de Wendy Guevara?

Al convertirse en una de las voces más influyentes de los medios tradicionales y de redes sociales, Wendy Guevara ha sido ampliamente criticada por su postura sobre la manera en la que asume su identidad de género, sobre todo cuando menciona que ella no es una mujer “completa” sino una chica trans.

Algunos activistas y colectivos de mujeres trans chocan mucho con el discurso de la influencer, pues aseguran que de una manera u otra está invalidando el movimiento y lo esfuerzos para que las mujeres trans sean consideradas solamente como mujeres, sin más etiquetas.

Ante estos dichos, Wendy ha mencionado que ella no es la portavoz del movimiento trans, y que con sus dichos solamente habla de ella y de su propia experiencia.

A pesar de esta y otras polémicas o desacuerdos, no cabe duda que Wendy Guevara ha llegado para quedarse, siendo considerada actualmente como una de las personalidades más rentables del espectáculo, de tal magnitud que incluso se habla de que ‘la Perdida’ pronto llegará a Netflix, ¿será?