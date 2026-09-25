¿Eduin Caz “apadrina” participación de Ese Pérez en ‘LCDLFM 2026’? Él dice: “Ya se me acabó la feria”

Recientemente, ha comenzado a circular el rumor de que, presuntamente, Eduin Caz “apadrina” la participación de Ese Pérez en ‘La casa de los famosos México 2026’. Esto, a raíz de ciertos comentarios que realizó Mariana dentro del reality.

Muchos han tomado este señalamiento como cierto, pues el cantante es gran amigo del influencer y no ha dudado en expresar su apoyo en las nominaciones o cuando lo critican. No obstante, ¿cuánto de esto es verdad? Te contamos cómo respondió el vocalista de ‘Grupo Firme’ ante estas acusaciones.

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Ese Pérez y Eduin Caz son grandes amigos / Redes sociales

¿Qué dijo Mariana sobre el presunto “apadrinamiento” de Ese Pérez en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Durante una conversación con Ernesto Laguardia en ‘La casa de los famosos México 2026’, Mariana puso sobre la mesa la posibilidad de que un habitante estuviera “patrocinado” por alguien muy importante del exterior.

Mariana “Te voy a decir una cosa que tú me dijiste… ¿tú crees que a alguien lo están apadrinando?”.

En respuesta, el actor dijo que consideraba que sí. Ante esto, la cantante admitió dudar de la veracidad de esto, pues cree que, en caso de ser así, la producción se manejaría de otra manera.

“Yo no creo. Si ya gastaron el fin de semana pasado, yo no creo que vuelvan a gastar este, o sea, no hay presupuesto que te alcance para tanto” Mariana

Por su parte, Ernesto habría hecho referencia a Pérez al decir: “Creo que ese el que me dijeron”.

Estas palabras fueron respaldadas por Mariana, quien dijo que, sin importar lo que pase o la situación, deben tomar “sus propias decisiones” para intentar llegar a la gran final: “Yo también creo. Directito conmigo y contigo”, puntualizó.

Si bien no mencionaron nombres directamente, algunos consideran que fue más que obvio que hablaban sobre el rumor de que Eduin Caz presuntamente estaría patrocinando a Ese Pérez para que siga en la competencia.

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Mariana y Ernesto Laguardia creen que un habitante podría estar patrocinado dentro de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Eduin Caz aclara si “apadrina” a Ese Pérez en ‘La casa de los famosos México 2026’

A través de redes sociales, Eduin Caz habló sobre los rumores que se dicen acerca de Ese Pérez y su participación en ‘La casa de los famosos México 2026’. A través de historias de Instagram, pidió que votaran por su amigo, quien es uno de los últimos nominados de la temporada.

De igual forma, en aparente modo de broma, expresó que se le estaba “acabando el dinero” de tanto “patrocinar” al influencer y por ello requería de la ayuda de su público.

“Plebada, todos a votar por el Pérez porque ya se me acabó la feria para apadrinarlo. Échenme la mano paro” Eduin Caz

Eduin Caz aclara si patrocina a Ese Pérez / Redes sociales

¿Eduin Caz atacó a Mariana por insinuar que apadrinaba a Ese Pérez en ‘LCDLFM 2026’?

En las últimas horas, ha circulado una imagen de un presunto mensaje que Eduin Caz colocó en sus redes sociales. En el presunto post, atacaría a Mariana, llamándola “mustia” por sus declaraciones.

“Y para Mustiana, que anda diciendo que ya no tengo presupuesto... mija, tranquila, que yo tengo hasta para comprar tu show y que no vaya nadie… Yo le regalo esos 4 millones a mi sangre, es una persona leal y no mustia y chismosa como tú”, se lee.

Hace poco, el vocalista de Grupo Firme usó sus redes sociales para aclarar que dicha captura es falsa. Señaló que, si bien apoya a Ese, no se metería con otros participantes.

“Me acaban de enseñar esta nota, que yo le tiro a la señora Mariana… jamás en la vida, no es mi problema. Yo no estoy en el concurso. Yo defiendo a un amigo, pero jamás voy a faltarle el respeto a otra persona, menos a una dama. Yo no soy de las personas que tira la piedra y esconde la mano”, indicó.

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