La casa de los famosos México 2026: ¿Quiénes son los últimos nominados del reality, HOY 23 de septiembre?

Menos de dos semanas quedan para el gran final de La casa de los famosos México 2026, y este miércoles 23 de septiembre el rumbo del reality podría cambiar. Los habitantes darán sus estrategias finales para poder luchar por el premio de la temporada. ¿Quiénes están en peligro?

Nominados en La casa de los famosos México 2026, HOY 23 de septiembre / Redes sociales

¿Qué habitantes se mantienen en La casa de los famosos México 2026 hasta HOY 23 de septiembre?

La eliminada más reciente de esta cuarta temporada de La casa de los famosos México 2026 fue Cynthia Klitbo, y aunque muchos creían que sería finalista, la cosa no fue así.

Tras casi 60 días de convivencia entre creadores de contenido, influencers, cantantes y actores, el público ha decidido mantener a sus favoritos en la competencia, dejando atrás a importantes figuras.

Aquí la lista completa de los que quedan:



Memo Schutz,

Karina Torres,

Yahir,

Gema Garoa,

Ese Pérez,

Brianda Deyanara,

Ernesto Laguardia y

Mariana.

¿Quién crees que sea el último eliminado de esta edición del reality?

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Últimos 8 participantes La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales y canva

¿Qué “maldición” hay en La casa de los famosos México 2026?

Mucho se habla de posibles favoritismos, ventajas y demás cosas entre habitantes de La casa de los famosos México 2026, pero recientemente recordaron un rema que se ha repetido a lo largo de las ediciones: la “maldición” del primer finalista.

Según se recuerda, ningún primer finalista ha ganado el título de sus respectivas temporadas, por lo que Mariana (primera finalista de este 2026) NO ganaría la corona basados en esta teoría.

Aquí un recuento de lo sucedido:



Nicola Pocella en 2023 : El conductor se convirtió en finalista durante el inicio de la recta final, pero el título se lo llevó Wendy Guevara.

: El conductor se convirtió en finalista durante el inicio de la recta final, pero el título se lo llevó Wendy Guevara. Karime Pindter en 2024 : La participante de realities fue la primera en hacerse de su pase a la final, pero el premio se quedó con Mario Bezares.

: La participante de realities fue la primera en hacerse de su pase a la final, pero el premio se quedó con Mario Bezares. Mar Contreras en 2025 : La actriz obtuvo su pase a la final rápidamente, pero su compañero de cuarto, Aldo de Nigris, triunfó en la temporada.

Ahora, es Mariana la primera finalista, y la primera duda que recorre a televidentes e internautas... ¿romperá la maldición?

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Primeros finalistas de cada temporada de La casa de los famosos México

¿Qué habitantes fueron los nominados en La casa de los famosos México 2026?

Una nueva jornada de polémica, nervios y angustia llegará a La casa de los famosos México 2026 esta noche de miércoles, pues se definirán a los últimos nominados de esta cuarta temporada.

La gala comenzará a las 10:00 de la noche, y podrá seguirse por ViX y el canal 5 de la tele abierta. ¿Quiénes estarán en la cuerda floja?

Al inicio del programa, Galiliea Montijo reveló que el proceso de nominación cambiará, por lo que las estrategias de los participantes podrían cambiar.

Los habitantes tuvieron la oportunidad de ponerse de acuerdo en sus nominaciones, un tipo “complot”, algo que ‘la Jefa’ les permitió hacer de último momento, pero con un importante detalle: el voto es positivo .

Así votaron los famosos:

Mariana



3 puntos a Yahir,

2 puntos a Karina y

1 punto a Brianda.

Ese Pérez



3 puntos a Gema,

2 puntos a Karina y

1 punto a Ernesto.

Ernesto



3 puntos a Brianda,

2 puntos a Karina y

1 punto a Yahir.

Brianda



3 puntos a Memo,

2 puntos a Yahir y

1 punto a Karina.

Gema



3 puntos a Ese Pérez,

2 puntos a Karina y

1 punto a Yahir.

Yahir



3 puntos a Ernesto,

2 puntos a Karina y

1 punto a Memo.

Memo



3 puntos a Yahir,

2 puntos a Karina y

1 punto a Brianda.

Karina



3 puntos a Ese Pérez,

2 puntos a Gema y

1 punto a Memo Schutz.

Por tanto, los nominados de la semana son:



Memo Schutz, Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Gema Garoa y, Brianda Deyanara.

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