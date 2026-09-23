Aarón Mercury explota vs. Rosa María Noguerón y ¿confirma fraude en ‘LCDLFM 2026’?: “Meten mano”

Desde hace algún tiempo, se ha especulado que existe cierta tensión entre Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México’, y Aarón Mercury, quien participó en la tercera edición del proyecto. Incluso se habló de que, supuestamente, Noguerón había vetado al influencer.

En su momento, la productora negó esto y hasta le extendió la invitación al también actor para que asistiera a las galas de esta temporada. Ahora las cosas cambiaron. Mercury no solo lanzó un reclamo público hacia ella, sino que también habría confirmado que existe fraude en el reality. Te contamos los detalles.

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Rosa María Noguerón habría reposteado una publicación que acusa a Aarón Mercury y Masad Altamimi de usar bots / Mezcalent

¿Por qué Rosa María Noguerón y Aarón Mercury estarían peleados?

Durante las primeras semanas de ‘La casa de los famosos México 2026’, circuló el rumor de que, presuntamente, Rosa María Noguerón habría vetado a Aarón Mercury de las galas semanales del show.

Todo esto, a raíz de un video en el que se podía ver cómo cambiaban las cámaras del 24/7 cuando Masad Altamimi hablaba o hacía referencia a Aarón. Según algunos medios digitales, la productora estaba molesta con el influencer por haber faltado al estreno del show para asistir al funeral de su amigo, Oliver Tree.

Ante esto, Mercury indicó que no se sentía bienvenido en el proyecto, pero que estaba agradecido por toda la visibilidad que este le dio en su momento. Por su parte, Rosa sostuvo que las puertas del reality siempre estarían abiertas para él.

Hace algunas semanas, circuló una imagen en la que, aparentemente, se ve cómo la productora repostea una publicación que acusa a Aarón y Masad de haber usado “bots” para aumentar los votos a su favor durante su estancia en el show.

Se mencionó que Noguerón borró su reposteo tras verse descubierta. Hasta el momento, ella no ha salido a aclarar este tema.

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Aarón Mercury estuvo en ‘La casa de los famosos México 2025' / Redes sociales

Aarón Mercury confirmaría fraude en ‘La casa de los famosos México 2026’

En un reciente encuentro con la prensa, Aarón Mercury dejó claro que no volvería a ‘La casa de los famosos México’. Señaló que, en su momento, apoyó mucho el proyecto, pero que, al ver que aparentemente Rosa María Noguerón reposteaba posts en su contra, ya no quiere saber nada de ella o del reality.

“Ahora sí no tengo ganas de ir. No me quiero acercar ahí. Es bien chistoso porque, cuando sucedió todo lo de ‘La casa’, yo estuve súper feliz. Lo único que tenía eran buenos comentarios sobre ‘La casa de los famosos’, la producción…, pero que la producción también ande compartiendo cosas, según bots, bueno, la productora”, expresó.

Reiteró su molestia y hasta sostuvo que la producción siempre ha metido “mano” para favorecer a algunos habitantes.

“Que haga esas cosas de compartir hate bajita la mano, se me hace muy infantil y fuera de lugar. La verdad yo no me quiero parar en un lugar donde sé que mueven mucho las cosas, ¿sabes? Ahora estoy seguro de que meten mano… que tratan de enaltecer a algunos y bajar a otros. El Ese Pérez estaba diciendo: ‘Le compraron bots a Aarón Mercury’. Que la producción sea más sutil… qué gracioso…son niñerías”. Aarón Mercury

Ganador de ‘La casa de los famosos México 2026’ ya fue pactado por producción, aseguran

Hasta el momento, Rosa María Noguerón no ha respondido a las declaraciones de Aarón Mercury. Sin embargo, muchos creen que lo dicho por el influencer es verdad.

Y es que últimamente ha rondado el rumor de que, supuestamente, la producción “movió los hilos” para que Mariana resulte ganadora de esta edición de ‘La casa de los famosos México’. Varios periodistas ya han puesto sobre la mesa este asunto, incluyendo la propia Maxine Woodside, quien dijo:

“A mí ayer me chismosearon, una comadre de allá adentro, que la que va a ganar es Mariana, que regresó porque le dijeron: ‘Regresa y gana’. Eso me contaron, es chisme de radio pasillo, no está confirmado, pero eso me chismosearon, una comadre ayer”.

Cabe mencionar que hace poco se anunció a la cantante como la primera finalista del reality, algo que generó muchas sospechas en redes sociales.

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