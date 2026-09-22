¡LCDLFM 2026 ya tiene ganadora! Maxine Woodside revela de quién se trataría y el trato que habría hecho

Oficialmente, ‘La casa de los famosos México 2026’ ha entrado en su etapa final. Justamente el pasado 21 de septiembre se confirmó a la primera finalista. Se trató de la cantante Mariana, algo que causó celebración y especulación en redes sociales.

En medio de los dimes y diretes sobre todo esto, la periodista Maxine Woodside revela que, supuestamente, la producción ya tiene pactada a su ganadora. También expuso el presunto trato que habría hecho esta habitante para lograrlo.

Te podría interesar: Damaris Rojas lanza dardo a Brianda Deyanara de La casa de los famosos México: “¡Es una mustia e hipócrita!”

Maxine Woodside habla de La casa de los famosos México 2026 / Mezcalent

La ganadora de ‘La casa de los famosos México 2026’, según la periodista Maxine Woodside

A lo largo de las semanas, ‘La casa de los famosos México 2026’ ha enfrentado acusaciones de presunto fraude. Se ha dicho que, presuntamente, el público realmente no tendría decisión sobre lo que pasa con los habitantes, sino que sería la misma producción quien maneja todo tras bambalinas.

Justamente esto fue algo que habría sugerido la periodista Maxine Woodside. Durante una emisión reciente de su programa ‘Todo para la mujer’, dijo haber escuchado rumores de que, supuestamente, Mariana ya estaría pactada como la ganadora del reality.

Si bien dejó claro que esta información es un “chisme de pasillo”, es decir, no está confirmada, indicó que, supuestamente, su salida y posterior regreso al reality habrían sido un plan gestado por la producción para, aparentemente, generar más misterio y hacer que la gente le tuviera más empatía.

“A mí ayer me chismosearon, una comadre de allá adentro, que la que va a ganar es Mariana, que regresó porque le dijeron, regresa y gana. Eso me contaron, es chisme de radio pasillo, no está confirmado, pero eso me chismosearon, una comadre ayer”. Maxine Woodside

Esta no es la primera vez que se dice que, presuntamente, la exintegrante de OV7 sería la ganadora del show. De hecho, tras volverse finalista, circularon imágenes de la supuesta trampa en la dinámica para seleccionar al primer habitante que llegaba a la gran final.

No te pierdas: Cynthia Klitbo: Tras rumores de que periodista la sacó, ¡aseguran que su familia marcó su salida de LCDLFM!

¿Cómo fue la participación de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Mariana fue una de las últimas habitantes en entrar a ‘La casa de los famosos México 2026’. Desde su ingreso, se vio envuelta en mucha controversia. En primer lugar, mantuvo una especie de rivalidad con Aldo Rendón, quien aseguró conocerla de fuera y la describió como una persona “grosera”.

Se convirtió en la primera eliminada del show. No obstante, tanto ella como Ximena Herrera entraron al exilio durante la tercera semana. El público tenía que decir quién de las dos entraba nuevamente al reality para tomar el lugar de Fede Vigevani, el “infiltrado” de la producción. La seleccionada fue la exintegrante de OV7,

La cantante también ha tenido encontronazos con otros participantes como Gema Garoa y Ese Pérez. Su estancia en el proyecto ha causado opiniones divididas; si bien algunos la apoyan, otros creen que simplemente se hace “la víctima”.

Tras convertirse en finalista, su hermano subió un video llorando y agradeciendo al público por el apoyo que le ha brindado a la celebridad. Varios internautas criticaron esto, tachándolo de “ridículo”.

Mariana es finalista de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes que quedan en ‘La casa de los famosos México 2026’ HOY, 22 de septiembre?

El pasado domingo 20 de septiembre, Cynthia Klitbo se convirtió en la nueva eliminada de ‘La casa de los famosos México 2026’. Muchos especulan que la salida de la actriz fue planeada por la producción. Tras este hecho, los participantes que quedan son:

Ese Pérez

Yahir

Mariana

Gema Garoa

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Karina Torres

Mira: La casa de los famosos México: Revelan presunta lista de los conductores que quedarían fuera, ¿será?