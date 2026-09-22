Cecilia Galliano confirma su regreso a ‘La casa de los famosos México’, ¿toma el lugar de Galilea Montijo?

Lo que para muchos parecía una posibilidad lejana, ahora se ha vuelto una realidad: Cecilia Galliano regresa a ‘La casa de los famosos México’. Recordemos que la famosa fungió como conductora de las pre y postgalas durante las dos primeras temporadas del reality.

¿Tomará el lugar de Galilea Galilea como presentadora estelar en la próxima temporada? Esto fue lo que dijo la también actriz argentina. Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: ¡LCDLFM 2026 ya tiene ganadora! Maxine Woodside revela de quién se trataría y el trato que habría hecho

Cecilia Galliano fue conductora en ‘La casa de los famosos México’ / Mezcalent

¿Por qué Cecilia Galliano dejó ‘La casa de los famosos México’?

Lejos de lo que se especuló en su momento, Cecilia Galliano no fue despedida de ‘La casa de los famosos México’. Hace algunos días, la propia argentina confesó el verdadero motivo de su salida del proyecto.

Según declaró, tomó la decisión de decir adiós al proyecto, principalmente por la salud de su madre. Relató que esta última estaba pasando por un proceso médico delicado y quería enfocar toda su atención en ella.

“Tampoco quería quedar mal porque a lo mejor si mi mamá o mis hermanas me decían: ‘Tienes que venir y tienes que estar 3 semanas’, yo iba a estar ahí”, expresó

Si bien llegó a dudar sobre dejar el show, admitió que no se arrepiente de nada. También resaltó que tiene muy buenos recuerdos de su tiempo en el proyecto. Igualmente, se dijo conforme con que la sustituyeran por Wendy Guevara.

Cabe mencionar que, durante la tercera temporada, se especuló que la presentadora podría regresar. Sin embargo, en aquel entonces ella misma aclaró que la producción no la había buscado y le deseó todo lo mejor a Guevara.

Lee: La casa de los famosos México 2026: ¿Quién es el primer finalista de la temporada, HOY lunes 21 de septiembre

Cecilia Galliano trabajó en las primeras dos temporadas de ‘LCDLFMX 2026' / Redes sociales

Cecilia Galliano habla de su regreso a ‘La casa de los famosos México 2026’

En un encuentro reciente con la prensa, Cecilia Galliano confirmó su regreso a ‘La casa de los famosos México’. Indicó que el próximo 24 de septiembre estará en la pregala del reality. Sin dar muchos detalles, mencionó que su labor sería “promocionar el túnel”.

“Ahora el 24 vamos a estar en la pregala para ir a promocionar el túnel. Vamos a volver a pisar el foro… Veremos a Pato, veremos a mucha gente que, la verdad, en dos años me dio gusto empezarlo”. Cecilia Galliano

Reiteró que está muy orgullosa de que Wendy Guevara haya tomado su lugar: “Todo está bien. El trabajo es para todos y yo creo que todos tenemos nuestro sello personal”, indicó.

Si bien no habló sobre la posibilidad de volver al programa en la próxima temporada, dejó claro que jamás sería habitante. ¿El motivo? Simplemente que no le gusta estar o sentirse “encerrada”.

“No hay manera. Ni siquiera termines la pregunta. No hay manera de que entre a ‘La casa de los famosos’... Tampoco (entraría a ‘La granja VIP’) No podría estar encerrada, no saber de mis hijos… no hay manera”, concluyó.

¿Cecilia Galliano maltrata a sus compañeros de trabajo?

Además de su participación en ‘LCDLFMX’, un rumor que ha seguido mucho a Cecilia Galliano ha sido el supuesto maltrato que ejercía sobre ciertos compañeros de trabajo, principalmente durante su época en ‘Sabadazo’.

Hace algunos meses, el hermano de Gomita aseguró que, presuntamente, la conductora no solo lo insultaba, sino que hasta lo habría obligado a ingerir comida de perro.

“Una vez en el programa, no sé si lo habrá hecho por maldad, pero fue una cosa que sí me sacó de onda, porque me dio unas galletas cuando estaba en una sección de perros. Me las dio en la tele y me dijo: ‘Ten, cómetelas’; me las comí. Eran galletas de perro... Salí vomitando”, declaró.

Mira: Cynthia Klitbo habría salido de ‘LCDLFMX 2026’ por culpa de un periodista, aseguran: “Aquí hay mano”