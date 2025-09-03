Tras críticas a Wendy Guevara, Cecilia Galliano revela si volverá a conducir en La casa de los famosos México

En mayo de este año, Cecilia Galliano sorprendió al público con la confirmación de que ya no sería la conductora de las pre y post galas de ‘La casa de los famosos México’ 2025. Al mismo tiempo Wendy Guevara y Ricardo Margaleff se anunciaron como nuevos presentadores de la gala y postgala.

En entrevista con Ernesto Buitrón,Cecilia Galliano aseguró que no pudo llegar a un acuerdo con la producción y tomó la decisión de decirle adiós a este proyecto, pese a que fue la pionera del programa en vivo en una plataforma como VIX.

“Esta temporada no voy a estar ni en la pregala ni postgala. Me da nostalgia porque fue un programa que empezamos, la segunda temporada nos fue mejor y esta tercera temporada la negociación no llegamos a un acuerdo”.

Cecilia Galliano respondió si es verdad que volvera a las pre y posgalas de La casa de los famosos México en vix en lugar de Wendy Guevara. / Redes sociales

Critican a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en la conducción de La casa de los famosos México

En redes sociales, muchos internautas han criticado la ausencia de Cecilia Galliano y Mauricio Garza en las pregalas y posgalas de La casa de los famosos México.

Wendy y Margaleff no hicieron match”

“Están súper aburridas las pregalas, Wendy es lo máximo, pero no hace clic con Ricardo Margaleff. La química que tenían Cecilia y Mau era única, daban risa y entretenían”

“Regresen a Cecilia y Mauricio”

Incluso, han señalado a los conductores de tener un supuesto favoritismo por el cuarto Noche.

Wendy Guevara respondió a las críticas por su conducción en las pregalas y posgalas de La casa de los famosos México en un live.:“Hay mucha gente que quiere que yo sea muy seria y no eche tanto desmadre, pero tengo que ser yo, hermanas. Me han pedido que sea Wendy”.

Mhoni vidente da su contundente opinión con respecto a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff / IG: @ricardomargaleff

Cecilia Galliano aclara si volverá a las galas de La casa de los famosos México: ¿reemplazará a Wendy Guevara?

Tras las críticas, se especuló sobre un posible regreso de Cecilia Galliano como conductora en las pre y posgalas de “La casa de los famosos México”, pero ella aclaró:

“No, eso es mentira. No me están buscando (la producción). Wendy está ahí, está divina, yo le deseo lo mejor”, declaró Cecilia Galliano, conductora.

Por otra parte, dejó claro que “todos tenemos una primera vez” al referirse a las críticas que Wendy Guevara ha recibido por su debut en las galas que se transmiten por Vix.

“No voy a hablar nunca mal de un compañero y menos de una persona como Wendy que compartí dos temporadas con ella. Me parece increíble”, finalizó.

