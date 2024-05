Cecilia Galliano, conductora estelar de ‘La caja de los secretos’, asegura: “Los hombres me tienen miedo”

Entrevistamos a Cecilia Galliano (42 años), y nos externó su felicidad de ser la conductora estelar de La caja de los secretos. Además, confesó que los hombres le tienen miedo.

Cecilia Galliano será conductora de La caja de los secretos

“La caja de los secretos se estrenó el pasado 6 de mayo a las 9:00 pm por el canal 5. Es un programa para encontrar el amor. Los solteros conocen a tres pretendientes que cargan una caja con un secreto. Hay muchas emociones e historias increíbles”. Cecilia Galliano

“Este proyecto me llegó en un momento muy bonito de mi vida, en el que emocionalmente me encuentro muy estable. Tengo nueve años soltera y me siento muy bien. Soy una mujer fuerte, trabajadora, amorosa y muy mamá. Antes buscaba el amor. Hoy pienso que llegará cuando tenga que ser”, comentó.

Cecilia Galliano lleva nueve años soltera. Los hombres le temen, asegura

“Siento que los hombres me tienen un poquito de miedo. Desde los 15 años he trabajado y mi carácter en lo laboral es fuerte, aunque en lo personal no. Tengo la imagen de una mujer grandota, empoderada, independiente, directa y que dice lo que piensa. Entonces me cuesta más encontrar al hombre que me complemente”, agregó.

Galliano aclaró que no le importa la edad de un hombre, pero sí la estatura.

“El amor no tiene edad. Yo me fijo en lo madura que sea la persona. Puedo estar con un hombre de cincuenta años y que sea un inmaduro o con alguien de 35 y sea mucho más centrado. Nunca me he puesto límites en las edades, pero sí en la estatura. A veces están muy chiquitos y me llegan aquí (se acerca las manos al busto y ríe)”, dijo.

¿Qué es lo que Cecilia Galliano busca en un hombre?

“Hoy tengo claro que quiero conocer a alguien que me sume y sea mi compañero de vida. Sobre todo, que tenga la certeza de lo que quiere. A esta vida venimos a dejar tantos momentos bonitos”. Cecilia Galliano

“Cuando tenía entre veinte y treinta años me fijaba mucho en el físico de los hombres. Después prioricé que el papá de mis hijos fuera responsable. Algo que no se me cumplió, porque el papá de mi hija ni siquiera existe. Esa parte me falló (ríe). Ya maduré y disfruto más de una buena plática. Me enamora lo que traen en el ser”, agregó.

“No se me ha quitado el apetito s3xu4l con los años y no creo que pase. Soy una persona que vive en otra nube. Mis hijos me dicen ‘Dory’ (ríe). No me engancho en las cosas. Soy muy piscis y es que nunca me he considerado una mujer grande. Me sigo divirtiendo como niña. Un día el ‘Flaco’ Ibáñez me dijo: ‘Nunca dejes entrar al viejo’. Inconscientemente creo que tengo 35 años”, mecionó.

“No creo en el casamiento y son carísimos los divorcios. Lo que sí creo es que me merezco a un hombre con quien nos podamos cuidar mutuamente. La vida me ha hecho vivir las cosas muy rápido, como ser mamá muy joven. Estoy preparada para cuando llegue el indicado. Si no llega, también estoy bien”. Cecilia Galliano

“No soy celosa con mis hijos, pero sí tengo buen ojo. Soy una mamá divertida. Hasta los amigos de Vale me han dicho que me quieren tener de suegra (ríe)”, concluyó.

¿Quién es Cecilia Galiano?

Cecilia Galliano se dio a conocer como presentadora en el programa Vámonos de fiesta y en el noticiero El cristal con que se mira .

y en el noticiero . La hemos visto conduciendo Los 100 primeros , Se vale , Sabadazo , Vas con todo , La casa de los famosos México y ahora La caja de los secretos .

, , , , y ahora . Cuenta con 2.5M de seguidores en Instagram y 2M en TikTok.

