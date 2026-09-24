Wendy Guevara y Marie Claire Harp pelean durante transmisión en vivo; ¿las despiden previo a la final de LCDLFM?

A poco de que termine ‘La casa de los famosos México 2026’, Wendy Guevara y Marie Claire Harp protagonizaron una acalorada discusión durante una reciente transmisión en vivo. ¿Qué pasó? Te contamos los detalles.

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Wendy Guevara discutió con Marie Claire Harp por una cirugía / Redes sociales

La pelea entre Wendy Guevara y Marie Claire Harp durante una transmisión en vivo

Para nadie es un secreto que Wendy Guevara y Marie Claire Harp suelen discutir mucho durante las pregalas de ‘La casa de los famosos México 2026’. Todo esto en broma. Normalmente, ‘la Perdida’ suele quejarse de que la autodenominada ‘Informatrix’ llegue de improviso al foro.

Es por ello que, para muchos, no fue sorpresa que Harp entrara al camerino de Wendy mientras esta realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales. La influencer estaba platicando con sus seguidores cuando, de repente, la ex de José Manuel Figueroa comenzó a reclamarle por la cirugía de cambio de ojos que se quería realizar,

La primera eliminada de ‘La casa de los famosos México 2023’ dijo no poder creer que quisiera hacerse otra intervención estética, principalmente en los ojos. Le señaló que este tipo de operaciones no son del todo seguras y le recordó el gran dolor que enfrentó cuando se hizo una cirugía en las costillas.

“¿Por qué, si estás bien, te vas a inventar? Ya te quitaste una costilla y ahora te vas a cambiar el color de los ojos. ¿Qué vas a hacer tú cambiándote el color de los ojos? Todavía, científicamente, no está demostrado que eso no tenga efectos secundarios. Puedes tener problemas de la visión”. Marie Claire Harp

Ante esto, Guevara le responde en un tono sarcástico: “Cállate, mamá. Ya. No le digas a mi papá”, provocando un poco de tensión entre los presentes.

Al parecer, la situación no pasó a más y ambas no serán despedidas del proyecto. ¡Ambas estarán presentando en la final!

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¿Wendy Guevara y Marie Claire Harp tienen una mala relación?

Aparentemente, la reciente discusión de Wendy Guevara y Marie Claire Harp solo fue una simple broma. Y es que, en los comentarios del video de la pelea, ambas dejaron ver que seguían siendo tan buenas amigas como siempre, pese a todo.

Cabe mencionar que, en el pasado, sí se llegó a decir que las conductoras de ‘La casa de los famosos México 2026’ tenían una relación algo tensa. No obstante, esto está muy lejos de la realidad. Las dos han aclarado que simplemente se llevan pesado.

Marie Claire ha declarado a la prensa que Wendy es alguien a quien “admira mucho” y que está muy feliz de trabajar con ella en este proyecto. La influencer concuerda con ella y dice que la quiere mucho.

“Es solo relajito. No es mal rollo. Yo la amo, la adoro a Marie Claire. Nos llevamos así. Es parte de lo que hacemos y es parte de nuestro contenido. Así somos sin cámaras… Muy linda, la verdad, yo la quiero mucho”, indicó Guevara.

Marie Claire Harp ha dicho que se lleva pesado con Wendy Guevara / Mezcalent

¿Cuándo y dónde ver la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’?

La gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’ se llevará a cabo el próximo 4 de octubre. Comenzará a las 8:30 y se podrá ver por el canal de Las Estrellas, así como por VIX, aplicación que también da acceso a la transmisión 24/7.

Los habitantes que siguen dentro de la competencia hasta ahora son:

Mariana

Yahir

Ernesto Laguardia

Memo Schutz

Brianda Deyanara

Gema Garoa

Ese Pérez

El domingo 27 de septiembre se realizará la última gala de eliminación. Tras esto, solo quedarán seis participantes que se disputarán el gran premio de 4 millones de pesos. Mariana, Yahir y Karina Torres ya son finalistas.

Según rumores, la cantante podría coronarse como campeona de esta temporada por decisión de la producción. Sin embargo, esta información no está confirmada.

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