Aldo Rendón actualiza su estado de salud y revela qué encontraron sus estudios, ¿hay diagnóstico grave? VIDEO

Tras su inesperada salida de ‘La casa de los famosos México’ 2026 por problemas de salud, Aldo Rendón ha tenido nuevas apariciones públicas, tanto en sus redes sociales como en el propio reality, donde incluso regresó como invitado especial a las galas.

Su presencia de forma más constante ha vuelto a generar dudas sobre su estado y el proceso médico que está enfrentando. Anteriormente, el stylist ya había revelado que los médicos le estaban realizando varios estudios para determinar qué estaba ocurriendo.

Sin embargo, los detalles se habían mantenido en suspenso, hasta hace unos días, cuando Aldo compartió nueva información sobre su estado de salud.

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Aldo Rendón salió de ‘La casa de los famosos México’ 2026 por problemas de salud / Redes sociales

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre los resultados de sus estudios médicos?

En el último video de su canal de YouTube, Aldo Rendón compartió una especie de vlog en el que habló sobre cómo ha cambiado su estilo de vida después de su paso por el reality. Durante uno de los segmentos, el stylist aprovechó para actualizar sobre su proceso médico.

Aldo explicó que poco a poco se está acostumbrando a un nuevo ritmo de vida, con más actividad y salidas de casa. Incluso reconoció que anteriormente era una persona que casi no salía, pero esta situación lo ha llevado a acudir constantemente a consultas y realizarse distintos estudios.

“Me estoy acostumbrando a esta vida de actividad. Yo la verdad era una persona que no salía de su casa nunca, y ahora ando en chi**a entre que doctores y demás.” Aldo Rendón

Finalmente, el stylist reveló qué arrojaron los análisis médicos y aseguró que los resultados fueron distintos a todos los escenarios que se habían mencionado anteriormente, los cuales, según sus propias palabras, “iban al fatalismo”.

Aldo señaló que se encuentra bien y que los estudios descartaron cáncer, así como otras de las condiciones que se habían especulado sobre su estado de salud, y que hay Aldo Rendón “para rato”.

“Gracias a Dios, les tengo una buena noticia, dos buenas noticias, tres buenas noticias, cuatro buenas noticias. Todos los diagnósticos que tenía, que de cierta manera iban al fatalismo… Estoy muy bien. Ni fue cáncer, ni fueron otras cosas que iban a ser... Estoy feliz de la vida, todavía hay Aldo Rendón para rato.” Aldo Rendón

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¿Qué problema de salud tiene Aldo Rendón y por qué fue sometido a una biopsia?

Antes de revelar esta última información, Aldo Rendón ya había hablado sobre algunos de los problemas de salud que había enfrentado. Durante su participación en ‘La casa de los famosos México’, el stylist contó que había presentado un cuadro de gota, que le provocaba fuertes molestias.

En entrevistas, Aldo explicó que tenía una importante inflamación en el hígado y el bazo, que le dificultaron tomar medicamentos cuando estaba dentro de la casa.

“Traigo el hígado muy inflamado y el bazo también. Y como me da gota, no me podían dar medicamentos adentro, un desastre...” Aldo Rendón

Además, Rendón había revelado anteriormente que años atrás atravesó una crisis de salud relacionada con el hígado y la vesícula, por la que incluso permaneció varios meses hospitalizado.

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Aldo Rendón / Archivo TVNotas, YT @lacasafamososmx e IG @aldorendon

¿Aldo Rendón ya tiene el alta médica?

Aunque Aldo Rendón contó que los resultados de sus estudios fueron favorables y descartaron algunas de las enfermedades que se habían mencionado, aclaró que todavía no ha recibido el alta médica y que tampoco se encuentra al “100 por ciento”.

Por el contrario, el stylist explicó que está por comenzar un tratamiento para atender el problema de salud que enfrenta. Hasta el momento, no ha revelado cuál es el diagnóstico definitivo ni qué condición va a tratar.

“No es que ya estoy dado de alta ni al 100 %, al contrario, voy a empezar un tratamiento para todo.” Aldo Rendón

Lo que sí dejó claro es que los estudios no confirmaron los escenarios más graves que habían comenzado a especularse sobre su estado de salud, por lo que descartó que se trate de una enfermedad que ponga su vida en riesgo.

Recientemente, Aldo Rendón regresó a ‘La casa de los famosos México’ 2026 como el invitado a la dinámica de ‘congelados’.

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