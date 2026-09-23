Tras polémica con Wendy Guevara, Yanet García revela la verdad sobre su ausencia en las galas de LCDLFM 2026

Tras la polémica entre Wendy Guevara y Yanet García por su ausencia en la postgala de La casa de los famosos México 2026, la ‘Chica del clima’ volvió a acaparar la atención de las redes al compartir un contundente mensaje sobre su ausencia en las galas del reality. ¿Fue vetada tras su salida? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Yanet García destapa la verdad de su ausencia en LCDLFMX 2026. / Mezcalent

¿Cómo fue la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026?

Luego de casi un mes dentro de La casa de los famosos México 2026, Yanet García salió sorpresivamente del reality tras pasar por el exilio. Cabe recordar que, como parte de las nuevas dinámicas del programa 24/7, el público votó por los habitantes que consideraban ‘muebles'; los elegidos fueron:



Ese Pérez

Luis Chaparro

Yanet García

Después de una noche alejados de la comodidad de La casa de los famosos México, tocó el turno de que el resto de los habitantes votaran por el compañero que querían que regresara del ‘exilio’, debido a que Yanet García solo contó con el voto de Brianda y Yahir terminó siendo eliminada por decisión de los propios participantes, lo que generó diversas teorías.

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Yanet García, eliminada de LCDLFM / Instagram

¿Por qué Yanet García dejó de asistir a las galas tras su salida de La casa de los famosos México 2026?

Semanas después de la controversial salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026, la ‘chica del clima’ compartió la razón por la que ha estado ausente de las galas del reality show pese a que los primeros días tras su salida fue una de las invitadas.

De acuerdo con la excolaboradora de Hoy, su ausencia en las galas no es por decisión propia, sino porque no ha sido invitada por el equipo de producción, así lo hizo saber a través de una historia de Instagram:

“Quiero compartirles que no es porque yo no quiera. Mi asistencia depende del llamado de producción y, cuando me indiquen, ahí estaré con muchísimo gusto. Los quiero y gracias por estar siempre pendientes. Gracias por tanto”. Yanet García

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Yanet García destapa la verdad tras su ausencia de LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Qué pasó antes entre Yanet García y Wendy Guevara en una postgala de La casa de los famosos México 2026?

No es la primera vez que Yanet García se ve envuelta en una controversia por su ausencia en las galas, pues antes Wendy Guevara dejó entrever que la creadora de contenido no quiso asistir a la postgala del programa 24/7.

“La del clima no quiso venir y nos dejó con el clima y todo. ¿No podía decirlo? No quiso venir, ¿cuál es el problema?”, dijo al recibir a Flor Vigna en el foro, dejando entrever que la ‘chica del clima’ los habría dejado plantados. En respuesta, García comentó en X:

“No se me informó con anticipación que tenía que quedarme y me avisaron hasta que terminó la gala. Yo ya tenía otro compromiso agendado y no pude quedarme”. Yanet García

Por el momento, la producción no se ha pronunciado sobre la ausencia de Yanet García en La casa de los famosos México 2026; mientras tanto, sus seguidores esperan verla en los próximos días, ya sea en las galas o en algunas actividades con el final de la competencia. ¿Volverá la ‘chica del clima’?

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