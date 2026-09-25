La casa de los famosos México 2026: Ellos son los habitantes que están en la semana final; ¿Gema es finalista?

Luego de la última nominación en La casa de los famosos México 2026, Odalys Ramírez y Diego de Erice dieron a conocer que un habitante más podría unirse a Mariana, Yahir y Karina Torres en la semana final, sin tener que pasar por la nominación. ¿Un último desafío de salvación? ¡Te contamos los detalles!

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Yahir y Karina Torres están en la semana final de LCDLFM 2026.

¿Quiénes son los finalistas en La casa de los famosos México 2026 hasta hoy, 25 de septiembre?

La penúltima semana de La casa de los famosos México 2026 arrancó con el desafío para conocer al primera finalista del reality show. Al igual que las temporadas pasadas, se realizó el desafío de las cajas. Tras varias rondas, Memo Schuzt y Mariana llegaron hasta el reto final, pero solo uno logró el pase a la última semana.

Mariana se convirtió en la primera finalista luego de haber sido eliminada en la primera semana, pero volver al desafío gracias al ‘exilio’. Posteriormente, tras una nominación diferente, donde los habitantes dieron números positivos, Karina y Yahir se unieron a la cantante. Hasta ahora, los finalistas son:



Mariana

Karina Torres

Yahir

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Mariana se convirtió en la primera finalista de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Por qué Gema Garoa podría convertirse en finalista de La casa de los famosos México 2026?

Después de la última nominación, Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Memo Schutz, Brianda Deyanara y Gema Garoa quedaron nominados automáticamente, por lo que uno de ellos no logrará llegar a la semana final.

Pese a que se creía que ya nada los sacaría de la placa de nominados, la dinámica del ‘elevador del destino’ llegó una vez más a La casa de los famosos México. En esta ocasión, la vencedora fue Gema Garoa, a quien le informaron que contaría con una ventaja especial para el reto entre finalistas.

“Gema muchas felicidades. Eres la dueña de una importante ventaja para la carrera de patos en la que uno de los cinco nominados podrá salir de la placa y obtendrá su pase a la semana final”. Diego de Erice y Odalys Ramírez

De acuerdo con los conductores, el reto de este viernes 25 de septiembre será clave para que uno de los habitantes logre llegar a la semanal final esquivando la eliminación.

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¿Quién es el habitante que llega a la semana final de LCDLFM 2026 y se salva de la nominación?

Tras el anuncio de Odalys Ramírez y Diego De Erice, se sabe que Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara, Memo Schutz, Ese Pérez y Gema Garoa se enfrentarán en un último reto para conseguir su pase directo a la semana final. Sin embargo, solo la actriz tendrá una ventaja.

Tras una reñida carrera de ‘patos’, Gema Garoa logró convertirse en la cuarta finalista de La casa de los famosos México 2026 , sumandose a Karina, Yahir y Mariana. ¿Quién se coronará como ganador?

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