Ricardo Margaleff defiende al hijo de Yahir de las críticas tras su visita a LCDLFM 2026: “Hay que respetar”

El pasado jueves 24 de septiembre, el hijo menor de Yahir entró a ‘La casa de los famosos México 2026’ para visitar a su padre. Si bien muchos se emocionaron al ver la interacción entre padre e hijo, también desató muchas críticas por el comportamiento y modo de expresarse del pequeño.

Ante esto, Ricardo Margaleff, conductor de las pre y postgalas del reality, salió en defensa del niño y hasta rompió en llanto al ver cómo algunos internautas lo criticaban en redes sociales. Esto fue lo que dijo.

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Ricardo Margaleff pide respeto para el hijo de Yahir / Redes sociales

¿Por qué la visita del hijo menor de Yahir a ‘La casa de los famosos México 2026’ fue tan controversial?

Yahir, quien ya es uno de los finalistas de ‘La casa de los famosos México 2026’, recibió la visita de su hijo menor, producto de su actual relación con Cristina Lliteras. Por supuesto, el niño se emocionó mucho. No solo por el hecho de ver a su padre nuevamente, sino también por las instalaciones.

Empezó a recorrer el lugar y hasta consumió un poco de los alimentos que había en la cocina. La reacción del cantante fue de felicidad absoluta. Incluso le mostró su habitación y hasta lo instó a brincar en su cama.

Algo que llamó mucho la atención de los usuarios es que el pequeño usaba mucho la palabra “güey”. Incluso llegó a llamar de esa forma a su padre en muchas ocasiones. Asimismo, empezó a hablar mal de Ese Pérez y Gema Garoa.

Y es que el pequeño sostuvo que estos últimos le tenían “envidia” a su padre, a quien le pidió que ganara el reality para demostrarles a todos que era el mejor. Estas palabras molestaron a Pérez, quien le dijo a Yahir que, en cuanto pudiera, “lo agarraría en caldo”.

Muchos internautas criticaron al cantante y a su pareja por “no educar mejor a su hijo”. Argumentaron que no era posible que, a su corta edad, “no supiera respetar a sus mayores y fuera demasiado inquieto”. Algunos hasta le dijeron que, si el pequeño sigue así, podría terminar igual que su medio hermano, Tristán, quien en su momento tuvo problemas de adicción.

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Hijo menor de Yahir lo visita en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Ricardo Margaleff pide un alto a las críticas contra el hijo de Yahir

Durante la postgala de ‘La casa de los famosos México 2026’, Ricardo Margaleff abordó las críticas que estaba comenzando a recibir el hijo de Yahir por su comportamiento durante su visita a ‘La casa de los famosos México 2026’.

El conductor empezó diciendo que los niños deben “respetarse” y que el chico simplemente reaccionó de acuerdo a su edad. Indicó que el pequeño estaba muy emocionado de entrar a las instalaciones del show y hasta admitió que él habría hecho lo mismo de haber estado en su lugar.

Ricardo Margaleff “A los niños se les debe de querer. No se les puede faltar al respeto de ninguna forma, es inadmisible que un niño que estamos viendo entrar con todo el amor y con todas las ganas de ver a su papá… de verdad, hay que querer a nuestra niñez. Son nuestro futuro. El hecho de que el niño sea hijo de Yahir… eso no le da derecho a nadie a faltarle al respeto”.

En medio del llanto, Ricardo resaltó que también es padre y por eso comprende lo valiosos que son los niños. Aunque dijo comprender la pasión de la gente por un reality 24/7, pidió que no se dejaran llevar por el sentimiento.

“Como papá, soy afortunado de Dios de tener a dos bebés… De pronto es muy difícil ver por qué desnudan su alma, desnudan sus vidas, desnudan a su familia dentro del reality. Acabamos de ver a un niño que entró con ganas de ver a su papá, de abrazarlo, de jugar. Si hubiera estado allá dentro, hubiera hecho lo mismo”, concluyó.

Pese a lo dicho por Margaleff, las opiniones siguen estando divididas; mientras que algunos respaldan sus palabras, otros consideran que el hijo es un “maleducado”.

Que Ricardo Margaleff tuviera que salir a decir que se tiene que respetar a los niños, es algo que creía que para todos era obvio (al parecer no) solo porque los fans de ciertos habitantes comenzaron a tirarle hate al hijo de Yahir me parece increíble 🤡💀 #LaCasaDeLosFamososMx… pic.twitter.com/JJEjDE1ZzM — David Arellano (@DavidHernare) September 25, 2026

¿Cuántos hijos tiene Yahir, finalista de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Yahir, finalista de ‘La casa de los famosos México 2026’, tiene dos hijos de diferentes relaciones, quienes son:

Tristán : La relación con su padre fue complicada en su momento debido a la adicción a sustancias que tenía. Al final se recuperó y se ha vuelto más cercano a su progenitor.

: La relación con su padre fue complicada en su momento debido a la adicción a sustancias que tenía. Al final se recuperó y se ha vuelto más cercano a su progenitor. Hijo de Cristina Lliteras: Está alejado del medio artístico, pero se sabe que tiene una gran relación con su papá.

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