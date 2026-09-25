¿Memo Schutz confundió a Brianda con su esposa? Extraños acercamientos desatan críticas: “Se le ve lo pervertido”

Las polémicas alrededor de Memo Schutz y Brianda Deyanara siguen creciendo dentro de La casa de los famosos México. Esta vez, un video donde supuestamente el comentarista deportivo confundió a la influencer con el nombre de su esposa, Verónica Fonseca, volvió a encender las alarmas entre los seguidores del reality.

El momento se sumó a una serie de comentarios, bromas y actitudes que desde hace semanas han provocado que algunos usuarios cuestionen la cercanía entre ambos habitantes. Aunque Memo insiste en que ve a Brianda como una hija y niega cualquier interés romántico, en redes sociales cada nueva interacción desata una avalancha de opiniones.

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¿Memo Schutz le dijo “Verito” a Brianda Deyanara? El video de La casa de los famosos México que desató la polémica

Todo comenzó durante una conversación entre Memo Schutz, Cynthia Klitbo y Brianda Deyanara dentro de La casa de los famosos México, cuando una frase aparentemente inocente se volvió viral en cuestión de horas.

Mientras hablaban sobre quién utilizaría el baño, varios espectadores aseguraron haber escuchado que Memo dijo: “Verito, ¿tienes que ir al baño?”, un comentario que de inmediato encendió las especulaciones debido a que Verito es un diminutivo de Verónica, el nombre de su esposa.

La situación se volvió aún más comentada cuando Cynthia reaccionó sorprendida y cuestionó lo que había escuchado. El propio conductor pareció confundido y respondió: “¿Le dije Vero?”, para posteriormente aclarar: “Yo no le digo Vero, le digo mi amor”.

Sin embargo, no todos están convencidos de que realmente mencionó a Verónica. Otro sector del público asegura que lo que se escucha en el video es: “Bri, ¿tú vas a entrar al baño?”, por lo que consideran que toda la controversia surgió por una mala interpretación del audio.

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El subconsciente ya está traicionado a Memo Schutz.

Le dice Verito a Brianda, y luego se pone ULTRA NERVIOSO.

Niños cambieeeenle !!#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/xncakaI0jG — urraqueando (@perumoment) September 20, 2026

¿Por qué sospechan que a Memo Schutz le gusta Brianda Deyanara? Estas son las “pruebas” que señalan los fans

El supuesto lapsus no es el único motivo por el que las redes han colocado bajo la lupa a Memo Schutz. Desde hace varias semanas, usuarios han recopilado momentos que consideran demasiado cercanos entre él y Brianda Deyanara.

Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando ambos compartieron la Suite del Líder. Aunque Memo dejó claro que mantendría distancia por respeto a su esposa e hijos, desde entonces muchos comenzaron a analizar con detalle cada una de sus interacciones.

Los comentarios del conductor tampoco han pasado desapercibidos. Uno de los más virales ocurrió cuando le dijo a la influencer:

“¿Vas a ir a cenar con Masad? Estoy molestando. Está bien, Bri Bri. Todo México y Latinoamérica quisiera ir a cenar contigo”. Memo Schutz

Y ahora fingimos sorpresa???



Ya decía que esas actitudes de celos no era normal, que incomodo hasta Brianda en su momento se saco de onda de como la celo esa vez



Dios nos libre de un viejo calenturiento rabo verde como Memo Schutz 🥴🤢#LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/79hVWbEydJ pic.twitter.com/3Fn5xwuivl — Smuel (@soysmuel) September 25, 2026

Además, en distintas ocasiones se han viralizado clips donde usuarios aseguran notar incomodidad o supuestos celos cuando otros participantes conviven con Brianda. Especialmente cuando se trata de Masad Altamimi o Yahir.

La situación provocó que las redes sociales se llenaran de críticas. Algunos comentarios fueron especialmente duros.



“¡Qué miedo! Algo me da a pensar que o le gusta o la estima, pero ahí hay algo”

“Se le ve lo pervertido a kilómetros”

“Y él también quiere ir a cenar con ella, ¿no está casado y tiene cuatro hijos? Está bien pervertido el señor”

“Ya decía que esas actitudes de celos no era normal, que incomodo hasta Brianda en su momento se saco de onda de como la celo esa vez”

“Qué cringe Memo de intenso atrás de Brianda. Se ve supermal que no la deje ni ir a la cocina sola”

Incluso algunos seguidores han pedido a la producción que muestre más de estas interacciones durante las galas para que el público pueda sacar sus propias conclusiones.

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¿Quién es Verónica Fonseca, la esposa de Memo Schutz, y qué ha dicho sobre su cercanía con Brianda?

Se trata de Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz, con quien el comentarista deportivo ha construido una sólida relación. La pareja comenzó su historia de amor hace aproximadamente 23 años, además de formar una familia con cuatro hijos.

Lejos de alimentar los rumores que han surgido dentro de La casa de los famosos México, Verónica ha salido públicamente a respaldar a su esposo. Cuando comenzaron los comentarios sobre la cercanía de Memo con Brianda Deyanara, fue contundente al expresar la confianza que tiene en él: “Sé los valores que tiene mi esposo”. Incluso aseguró que nunca se sintió incómoda por algunas dinámicas del reality, pues conoce la forma en que él se comporta.

Por su parte, Memo Schutz también ha rechazado las versiones que apuntan a un supuesto interés romántico por Brianda. El analista deportivo ha insistido en varias ocasiones que su relación con la influencer es únicamente de amistad y protección, llegando a declarar dentro del programa: “Yo estoy defendiendo los derechos, es como mi hija, Bri”. Aun así, el supuesto “Verito” ha provocado que las especulaciones vuelvan a crecer entre los seguidores del reality.