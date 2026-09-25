Filtran supuesto mensaje de la esposa de Jesse Huerta y desata polémica: “La verdad de la que hablaba”

La polémica por la pausa de Jesse & Joy parece estar lejos de terminar. Ahora, quien acaparó la atención fue Mónica León, esposa de Jesse Huerta, luego de que en redes sociales comenzara a circular un supuesto nuevo mensaje donde hablaría de la “verdad” detrás de la separación profesional entre los hermanos.

Aunque el texto no aparece actualmente en sus redes sociales, usuarios e influencers retomaron su contenido y señalaron que podría tratarse de una indirecta dirigida a Joy Huerta, especialmente después de que la cantante confesara entre lágrimas que se enteró apenas unos minutos antes de que se hiciera pública la decisión de su hermano.

Mira: Jesse & Joy: Sale a la luz quién apoya a Joy en medio de la separación del dueto, ¿todo por una mujer? “Para siempre”

Jesse y Joy enfrentan una crisis / Redes Sociales

¿Qué dijo Mónica León, esposa de Jesse Huerta, sobre la separación de Jesse & Joy?

La controversia comenzó cuando Mónica León compartió un mensaje en sus redes sociales donde habló sobre la familia, los límites y la importancia de respetar la libertad de las personas.

“El amor por la familia está por encima de todo. Eso a lo que llamas Dios, universo, vida o destino es esa fuerza que, tarde o temprano, pone cada cosa en su lugar. Y esta vez no será la excepción”. Mónica León

La chef también agregó: “Amar es respetar la libertad del otro sin abandonar la propia. Es dejar ser, dejar vivir y cuando es necesario es saber dónde llegar porque un límite puesto desde el amor no es rechazo, es una forma de respetar la verdad”.

Aunque nunca mencionó directamente a Joy Huerta, muchos seguidores interpretaron la publicación como una referencia al complejo momento que atraviesa el famoso dueto tras más de dos décadas de carrera.

Lee: Jesse & Joy reaparecen juntos tras anunciar su separación; habrían protagonizado tenso momento; ¿Se arrepienten?

¿Cuál es el supuesto nuevo mensaje de la esposa de Jesse Huerta que circula en redes?

Días después, creadores de contenido retomaron un supuesto segundo mensaje atribuido a Mónica León, el cual habría profundizado en la idea de que existe una versión de los hechos que aún no se conoce públicamente. Según el texto difundido en TikTok, la esposa de Jesse presuntamente habría respondido a quienes aseguraron que el músico dejó sola a su hermana durante una conferencia de prensa.

Mónica León, esposa de Jesse Huerta “La verdad de la que hablaba ayer fue acerca de hacer ver que mi marido dejó ‘plantada’ a la prensa, eso no estuvo bien y no es verdad. Él anunció previamente que no asistiría. Mi marido ha dedicado su carrera entera a sus admiradores y siempre ha sido un caballero con su hermana y con los medios de comunicación”.

El supuesto mensaje también incluyó una reflexión sobre el miedo al cambio, tema que varios usuarios relacionaron directamente con las declaraciones recientes de Joy: “Como esposa, siempre voy a apoyar a mi amor y estar muy orgullosa de él en querer hacer cambios y perseguir retos personales. Y sí, los cambios dan miedo, pero entonces hay que enseñar a las generaciones más jóvenes que siempre se puede volver a empezar”.

Mira: ¿‘Jesse y Joy’ podrían reconciliarse? Así superaron la crisis que casi los separa en pandemia: “Muy mal”

¿Jesse & Joy se separan por infidelidad de su hermano? Aseguran que él se metió presuntamente con su cuñada / Redes sociales y canva

¿Por qué creen que Mónica León lanzó indirectas a Joy Huerta?

La teoría surgió porque varios seguidores consideran que algunas frases coinciden con temas que Joy abordó al anunciar que continuará con los compromisos de Jesse & Joy pese a la ausencia de su hermano.

Durante sus declaraciones, la cantante reconoció que enfrenta esta nueva etapa con incertidumbre y miedo, algo que llamó especialmente la atención de los fans cuando apareció el supuesto comunicado.

Para algunos usuarios, las referencias al miedo, la libertad y la verdad no fueron casualidad, sino una respuesta indirecta a la versión que Joy compartió públicamente sobre cómo ocurrieron los hechos.

Sin embargo, hasta ahora ni Mónica León, ni Jesse Huerta, ni Joy Huerta han confirmado oficialmente que esos mensajes estuvieran dirigidos a alguien en particular.

Lee: ¿Joy Huerta y su esposa pelearon por Jesse Huerta? El último mensaje que le dedicó antes de la polémica

¿Por qué comparan a la esposa de Jesse Huerta con Yoko Ono?

La polémica escaló rápidamente y algunos usuarios comenzaron a responsabilizar a Mónica León del distanciamiento entre los hermanos. Las redes sociales se llenaron de comentarios cuestionando por qué fue ella quien salió a hablar públicamente del tema y no el propio Jesse.

Entre los mensajes que más se viralizaron destacan:



“La pregunta real es por qué salió la esposa y no él a dar la cara”

“Cada vez estoy más convencida de que la esposa de Jesse tiene algo que ver aquí”

“¿Le está tirando hate a Joy o solo a mí me parece?”

“Me quedo con Joy”.

Incluso algunos internautas comenzaron a llamarla “la nueva Yoko Ono”, en referencia a la artista japonesa que durante décadas fue señalada por fanáticos como una de las responsables de la separación de The Beatles.