¿Joy Huerta y su esposa pelearon por Jesse Huerta? El último mensaje que le dedicó antes de la polémica

Han surgido muchas especulaciones sobre la ruptura definitiva de ‘Jesse y Joy’, proyecto musical conformado por los hermanos Jesse y Joy Huerta. La más sonada es que, supuestamente, la cantante descubrió que su esposa la estaba engañando con Jesse.

En redes sociales, han surgido muchas señales que confirmarían esta teoría, incluido el mensaje que la intérprete de ‘Dueles’ le habría dedicado a su mujer previo a todo el escándalo. Te contamos los detalles.

Checa: ¿Joy sabía de la nueva banda de Jesse? El cantante rompe el silencio y aclara qué pasó con The Supernovas

Ella es la esposa de Joy de Jesse y Joy / Redes sociales

¿Esposa de Joy Huerta le fue infiel a la cantante con su hermano Jesse?

El pasado 15 de septiembre, Jesse Huerta lanzó un comunicado anunciando que ‘Jesse y Joy’ se separaba tras 21 años de trayectoria. No dio grandes explicaciones y solo indicó que necesitaba tiempo para enfocarse en sus proyectos personales y ver más por su salud mental.

“Tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito… Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”. Jesse Huerta

Esto concuerda en parte con lo que el propio cantante contó hace algunos meses. En aquel entonces, anunció que sacaría su propia agrupación. No obstante, dejó claro que no desatendería los compromisos pactados con su hermana Joy.

Las sospechas de que existe algo más detrás de toda la situación comenzaron cuando empezó a circular que, presuntamente, todo ocurrió después de que Joy descubriera a su pareja siéndole infiel con Jesse.

Lo que ha reforzado la especulación fue el mensaje misterioso que la esposa de Jesse lanzó en redes sociales. En su publicación, la mujer habla sobre “verdades que salen a la luz” y el significado del amor verdadero.

Joy no ha querido decir mucho del tema. En una reciente conferencia de prensa, dijo que su hermano le avisó que renunciaría a ‘Jesse y Joy’ tan solo 20 minutos antes de que lo hiciera público. También dejó claro que continuaría en la industria musical, siempre y cuando los fans así lo quieran.

Lee: ¿Joy Huerta seguirá sin Jesse? Rompe el silencio, anuncia concierto en solitario y confiesa: “Me muero de miedo”

Esposa de Jesse de ‘Jesse y Joy’ lanzó un enigmático mensaje / Redes sociales

El último mensaje que Joy Huerta le dedicó a su esposa antes de la separación de ‘Jesse y Joy’

Joy Huerta está casada con la empresaria y productora Diana Atri. Llevan más de 10 años juntas y tienen dos hijos en común. Hasta antes de la polémica por ‘Jesse y Joy’, todo parecía ir bien entre ellas. El último post que la cantante le dedicó a su mujer data del 9 de agosto. Esto decía su mensaje:

“Este 2026 ha traído mi verano favorito hasta ahora (ya les mostraré, lo prometo). Pero desde que llegué al 4to piso hasta cumplir un año más al lado de esta belleza @dianaatrim, qué fortuna la mía”.

Por otro lado, la última publicación que Diana hizo sobre la cantante data del 20 de junio y fue con motivo de su cumpleaños.

Esposa de Joy Huerta “Feliz cumpleaños, mi vida hermosa. Lo que tú eres para mí no lo puedo poner en palabras; no existe. Festejar un año más contigo es de los regalos más grandes que me ha dado la vida. Te amo para siempre infinitamente”.

Cabe mencionar que, hasta el momento, ninguna de las dos ha aclarado si realmente existe una especie de crisis en su matrimonio. La productora solo tomó la decisión de limitar los comentarios de sus posts.

¿Qué se sabe sobre la separación de ‘Jesse y Joy’?

Mientras que los hermanos Huerta solo se han limitado a decir que seguirán en la industria musical por separado, pero que terminarán de cumplir con sus compromisos en conjunto, su mánager aseguró que la ruptura se dio después de que Jesse expresara necesitar tiempo para sí mismo.

“La realidad es que él (Jesse) pidió un tiempo y ella (Joy) va a continuar con los conciertos”, resaltó en un reciente encuentro con la prensa.

Mira: Edwin Luna rompe el silencio y revela los verdaderos motivos de su separación con Kimberly Flores: ¿Hubo traición?