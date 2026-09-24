¿Paty Cantú y Mario Sandoval vivieron lo mismo que Jesse y Joy? Fans dicen: “esta historia ya se contó”

La sorpresiva decisión de Jesse Huerta de separarse de Jesse & Joy para comenzar una nueva etapa musical hizo que las redes desempolvaran una historia de hace casi dos décadas: la ruptura de Lu, el dúo que formaron Paty Cantú y Mario Sandoval. El paralelismo que encontraron los usuarios es claro para ellos: en ambos casos, el integrante masculino habría decidido tomar otro camino mientras su compañera quedó involucrada en una separación inesperada. Y aunque las circunstancias no son idénticas, una frase comenzó a repetirse en redes: “esta historia ya se contó”.

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¿Por qué comparan la ruptura de Jesse & Joy con la separación de Paty Cantú y Mario Sandoval?

La comparación entre Jesse y Joy y Paty Cantú y Mario Sandoval surgió después del anuncio de que Jesse Huerta se alejaría del proyecto que compartía con su hermana para comenzar una nueva etapa como solista. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de Jesse & Joy, especialmente porque se reportó que Joy se enteró apenas 20 minutos antes de que el anuncio se hiciera público.

Ese detalle hizo que usuarios de redes recordaran el final de Lu, el proyecto musical que Paty Cantú y Mario Sandoval compartieron durante la primera década de los 2000. La comparación se centró en la manera en que los integrantes de ambos proyectos tomaron caminos diferentes y en el papel que, según los fans, tuvieron las integrantes femeninas en el éxito de sus respectivos grupos.

En redes incluso comenzaron a circular comentarios que resumían la coincidencia con una frase contundente: “esta historia ya se contó”.

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¿Por qué terminó Lu? Paty Cantú revela las diferencias y conflictos con Mario Sandoval

Paty Cantú y Mario Sandoval formaron Lu, un dúo de pop romántico que alcanzó gran popularidad en los años 2000 con éxitos como “La vida después de ti”, “Por besarte” y “Duele”. Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino, la cantante recordó que al inicio el proyecto no figuraba entre las prioridades de Warner, por lo que el crecimiento del grupo se dio de forma gradual y sin grandes impulsos por parte de la disquera.

Paty explicó que varios factores terminaron cambiando el destino de Lu. “Uno fue Rebelde, cuando entró Por besarte a la novela; otro fue el cambio de management y de gente dentro de la disquera; y otra cosa fue MTV cuando solo pasaban videos de música. Esos elementos hicieron una diferencia para que Lu se volviera un éxito. Nuestro camino fue orgánico”, aseguró. Sobre la esencia del dueto, añadió:

“Mario Sandoval y yo, de pop romántico, melancólico. Teníamos influencias de cosas icónicas del pasado, Mecano y cosas por el estilo. Fue un proyecto que duró cinco años, a pesar de que solo sacamos dos álbumes”. Paty Cantú

La intérprete también reconoció que su paso por Lu fue fundamental para definir el rumbo que tomaría posteriormente como solista. “Me enseñó lo que quería hacer y lo que no quería hacer cuando empecé sola”, reflexionó. Asimismo, destacó que “Por besarte” se convirtió en la canción más representativa de la agrupación gracias a su presencia en Rebelde: “La más icónica en el sentido que marcó las escenas de besos de Rebelde, y Rebelde marcó a una generación muy grande a nivel internacional. Tuvimos ese escaparate compartido”.

¿Qué pasó con Paty Cantú tras la separación de Lu y por qué la comparan con Joy Huerta?

Cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó sin rodeos “¿Por qué se acabó?”, Paty Cantú explicó que las diferencias con Mario Sandoval fueron creciendo hasta volverse irreconciliables.

Paty Cantú “Porque no teníamos para nada la misma forma de ver nada: la responsabilidad, el trabajo, el trato a la gente, incluso entre nosotros, el control; había ansia de control, a mi parecer, por parte de mi ex compañero porque yo era más chica y él empezó teniendo ese control creativo”

La intérprete recordó que durante años vio a Sandoval como una referencia profesional y buscó aprender de él, pero aseguró que sus intentos por involucrarse más en el proyecto fueron percibidos de manera negativa. “Por naturaleza yo quería crecer, aprender, estar a su nivel; (Mario) era mi referente de cómo podía crecer, pero fue recibido de una forma negativa, de competencia. No opinábamos igual en casi nada”, relató. Con el paso del tiempo, las diferencias derivaron en conflictos constantes. “Eran roces y discusiones muy dañinas, al menos para mi salud mental. Eran vidas completamente diferentes”, recordó, antes de resumir la situación con una frase contundente:

“Eran estilos de personalidades y etapas de vida que no juzgo, pero no hacían match”. Paty Cantú

Paty Lu

Según Paty, los problemas no se limitaban a la parte artística. La cantante aseguró que Mario también opinaba sobre aspectos de su vida personal y sentimental.

“No le gustaba si salía con X o Z persona; si un artista me tiraba la onda, me decía ‘Es que creen que eres una zorra’, pero con una palabra peor. O si de repente llegué a andar con un mánager, todo tenía que tener una connotación de que seguramente había un provecho o algo. Quería que cortara con ese o con el otro”, contó. Finalmente, la ruptura de Lu llegó cuando leyó un correo en el que, según explicó, Mario planteaba que “la única forma de continuar con el proyecto” era que ella dejara de escribir canciones y de participar en las decisiones creativas del grupo.

Tras el fin de Lu, ambos siguieron caminos distintos. Mientras Mario Sandoval lanzó su proyecto como solista, Paty Cantú logró consolidarse como una de las figuras más importantes del pop en español con éxitos como “Suerte”, “Afortunadamente no eres tú”, “Prefiero ser su amante” y “Goma de mascar”.

Por eso, a raíz de la crisis que atraviesa Jesse & Joy, miles de seguidores han recordado aquella historia. En redes, algunos consideran que el caso de Paty Cantú demuestra que el final de un dueto no necesariamente significa el fin de una carrera. Al contrario, para muchos, fue el inicio de una de las trayectorias más exitosas del pop mexicano, razón por la que hoy varios auguran que Joy Huerta podría seguir un camino similar si decide continuar por su cuenta.