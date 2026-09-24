¿‘Jesse y Joy’ podrían reconciliarse? Así superaron la crisis que casi los separa en pandemia: “Muy mal”

La separación del dúo ‘Jesse y Joy’ es el tema del momento. Si bien la explicación oficial es que Jesse Huerta necesitaba tiempo para sí mismo, han surgido muchas especulaciones. La más sonada es que, presuntamente, él se involucró con la esposa de su hermana Joy Huerta.

Pese a que ambos no han dado indicios de una posible reconciliación, algunos fans creen que esto podría ser una posibilidad en el futuro. Y es que, en su momento, enfrentaron una crisis que estuvo a punto de llevarlos a la ruptura definitiva. Te contamos cómo lograron superar sus problemas en el pasado.

No te pierdas: ¿Joy Huerta y su esposa pelearon por Jesse Huerta? El último mensaje que le dedicó antes de la polémica

Jesse y Joy se separan tras 21 años juntos / Mezcalent

¿Qué dijeron Jesse Huerta y su hermana, Joy Huerta, sobre la ruptura de ‘Jesse y Joy’?

Fue el 15 de septiembre que Jesse Huerta lanzó un comunicado anunciando que el dúo de ‘Jesse y Joy’ se separaba tras 21 años de trayectoria. El músico indicó que deseaba enfocarse en sus proyectos y, principalmente, en su familia.

Dejó claro que no buscaba perjudicar a su hermana Joy, ya que la amaba mucho, pero señaló que “necesitaba un tiempo”. También dijo que cumplirá las fechas pactadas con la agrupación de este año. Poco después de dar a conocer esto, dio a conocer que comenzaría un proyecto llamado ‘Jesse y the Supernovas’.

Por su parte, Joy confesó que se había enterado de la noticia tan solo 20 minutos antes de que esta se hiciera pública. Al igual que su hermano, indicó que continuaría trabajando en la música como artista independiente. Admitió tener miedo de hacerlo sola, pero esperaba contar con el apoyo del público.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha aclarado los rumores de que la separación se dio por una presunta infidelidad. No obstante, la especulación se ha ido reforzando después de que la esposa de Jesse subiera una serie de mensajes hablando sobre “verdades reveladas” y el significado del amor verdadero”.

La esposa de Joy Huerta, Diana Atri, tampoco ha dicho nada al respecto y solo ha limitado los comentarios de sus redes sociales, al parecer, para evitar cuestionamientos sobre este tema.

Lee: ¿Joy sabía de la nueva banda de Jesse? El cantante rompe el silencio y aclara qué pasó con The Supernovas

Jesse y Joy seguirán carreras en solitario / Mezcalent

La crisis que casi separa a ‘Jesse y Joy’ en pandemia; así la superaron

En 2025, se estrenó el documental ‘Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos’. En uno de los episodios, los hermanos Huerta hablaron sobre la crisis que casi los separó durante la pandemia. Narrado por los músicos y algunos allegados a ellos, se mencionó que, en aquella época, no se podían poner de acuerdo en nada.

“Jesse y yo estábamos muy mal. Estábamos muy peleados. A la hora de tener una discusión, Jesse ve a Joy de 15, 18 años, y yo veo a Jesse de 18 a 21 años”. Joy Huerta

También relataron que vivieron bajo una educación muy religiosa, algo que se notó cuando la cantante enfermó de varicela. Su hermano, quien aparentemente seguía más las enseñanzas de su padre, le dijo que probablemente la afección llegó a su vida por ser “pecadora”.

Esto le afectó bastante a Jesse, pues pensaba que estaba haciendo “algo mal” por alejarse de la religión y “lastimar a su familia” al sentir atracción por personas de su mismo género. Lo ocurrido puso en riesgo la agrupación, pero al final se reconciliaron. En palabras del guitarrista, se dio cuenta de que solo se tenían el uno al otro.

Jesse Huerta “Dentro de todas las fricciones y las cosas hirientes, nos dimos cuenta de que solo nos teníamos el uno al otro en todo y escribimos ‘Electricidad’, sabiendo que los dos estábamos separados, pero estamos bajo el mismo cielo”, manifestó.

¿Cómo es la relación entre los hermanos Huerta de ‘Jesse y Joy’?

Pese a haber conformado uno de los duetos más exitosos de México, la relación entre Jesse Huerta y Joy Huerta de ‘Jesse y Joy’ ha sido complicada. Si bien han dejado claro que se quieren mucho, también confesaron que su infancia fue algo hostil.

Por su parte, Jesse contó que existía favoritismo en su familia. Y es que, mientras él trató de llevar una “vida normal”, su hermana, al menos mientras era niña y gran parte de la adolescencia, optó por seguir la educación religiosa de sus papás.

En tanto que Joy contó que hubo un distanciamiento con su hermano cuando ella decidió alejarse de su familia. Aunque con el tiempo solucionaron sus diferencias, en ocasiones había fricciones por la manera en la que ambos veían la vida.

Mira: Mánager de Jesse y Joy revela el verdadero motivo de su separación, ¿hay pleito entre los hermanos?