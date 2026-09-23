Esposa de Jesse lanza fuerte comunicado tras la separación de Jesse y Joy, ¿ella es la culpable? FOTO

Sin duda uno de los dúos más exitosos de las últimas décadas en México y América Latina es Jesse & Joy, hermanos que iniciaron juntos en el camino de la música y que de manera inesperada hace algunos días anunciaron su separación, provocando que los rumores alrededor de esta decisión apunten a una pelea.

Aunque todo parecía mantenerse en calma, un comunicado publicado por la esposa de Jesse, podría indicar problemas fuertes al interior de la familia, mismos que estarían derivando en esta decisión. Aquí te contamos todo.

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Jesse y Joy, ¿una crisis los habría llevado a la separación?

De manera inesperada, Mónica León, esposa de Jesse Huerta, habría tomado las redes sociales de su emprendimiento para lanzar un mensaje que ha dejado a todos con más preguntas que respuestas, pues la panadera ha dado a entender que entre los hermanos han existido problemas y que esta separación obedece a los límites que su esposo debía poner:

“El amor por la familia está por encima de todo… Amor no significa permitirlo todo. El amor sabe poner límites y ese es el amor más puro, porque amar es respetar la libertad del otro sin abandonar la propia” Mónica León

En sus historias de Instagram, la cuñada de Joy también colgó una frase muy sospechosa en la que asegura que “Y la verdad siempre sale a la luz y siempre, siempre triunfa”.

De acuerdo a lo compartido por el periodista Raúl Gutierrez, los rumores que indican que Mónica León está involucrada en la separación del grupo toman más fuerza luego de dichas publicaciones.

De manera pública tampoco se sabe que Mónica y Joy pudieran tener una mala relación.

¡Traka, traka, la matraca! 🫣🔥 Y todo parece, parece indicar que en la separación de la agrupación de los hermanos Huerta, Jesse & Joy, podría estar metida la esposa de Jesse, Mónica León. 👀



Hasta ayer se especulaba que habría aplicado la de Yoko Ono en la agrupación de su… pic.twitter.com/JCaFReMPGe — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 23, 2026

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¿Por qué se separaron Jesse y Joy en 2026?

Desafortundamente la separación de Jesse y Joy no solo fue una sorpresa para el público, sino también para la propia Joy Huerta, quien asegura fue notificada de la decisión de su hermano 20 minutos antes de que se hiciera el anuncio, lo que indica que la relación entre ambos probablemente estaba pasando por un momento crítico.

Respecto a las razones de esta decisión, Jesse aclaró en su comunicado que buscaba tomar un respiro luego de tantos años de trabajo ininterrumpido, además de que necesitaba priorizar sus proyectos personales, su bienestar emocional, su salud mental y el tiempo con su familia.

Es importante aclarar que Jesse seguirá formando parte del dueto hasta finales de este año, cuando terminen la gira de conciertos que ya tenían previamente pactados.

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Documental Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos / YT

¿Qué ha dicho Joy Huerta sobre Jesse y Joy y la decisión de su hermano?

Visiblemente afectada, Joy Huerta ofreció una conferencia de prensa en la que pudo hablar sobre lo que estaba pasando con el grupo, asegurando que mantendrá vivo el proyecto que iniciaron juntos como familia, pues los planes como solista están descartados para ella.

Además compartió que estaría feliz de ver que Jesse regrese a las andadas junto a ella, pues es alguien irremplazable: “Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes”.

Luego del comunicado de la esposa de Jesse y de las declaraciones de Joy, muchos especulan que la ruptura de los hermanos pueda estar relacionada con viejas heridas que vivieron a manos de su padre, y que sin duda, hoy más que nunca tendrían que sanarse por el bien de ambos.