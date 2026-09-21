Cachamos a Lupillo Rivera con su nuevo amor: “A su ex, Taina Pimentel, la dejó por bruja”

Hace 1 mes, la más reciente novia de Lupillo Rivera, la modelo, actriz y empresaria de origen dominicano Taina Pimentel, anunció el fin de su relación. La semana pasada, el cantante sorprendió al aparecer en el aeropuerto con otra mujer, de quien no se ha sabido su identidad, pero la madrugada del 16 de septiembre TVNotas los captó en una taquería en el centro de la CDMX.

Una fuente cercana al ‘Toro del corrido’ nos platicó: “Lupillo ha sido sumamente hermético con esta relación. Lo único que te puedo decir es que lo vemos súper feliz, encantado, enamorado. Ella lo hace reír mucho, y él se deja apapachar. La conoció en Colombia, donde Lupillo graba el reality Top chef VIP, en el que actualmente participa, y fue flechazo a primera vista”.

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Lupillo y Taina Pimentel duraron cerca de 1 año juntos / Archivo TVNotas

¿Por qué Lupillo Rivera decidió terminar con Taina Pimentel?

Nuestra fuente nos dice que la conoció cuando aún andaba con Taina. “Seguía comprometido con ella, pero las cosas iban mal entre ellos. A su ex la dejó por bruja. Lupillo sospechaba que Taina hacía brujería, lo cual no nos consta, pero él lo creía, por ciertas cosas que supuso, y mejor decidió terminar. Lo que sí supimos es que para Taina fue muy doloroso el truene, porque ya estaban comprometidos y tenían planes para tener un hijo. Ella estaba muy entregada en la relación”.

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Tras dar un concierto por El Grito de Independencia, en Coacalco, Estado de México, el cantante y su nuevo amor disfrutaron de unos taquitos y los vimos muy contentos y cariñosos / Archivo TVNotas

¿Cuándo conoció Lupillo Rivera a su nueva conquista?

En las recientes semanas se ha hablado de que Lupillo le pudo haber sido infiel a Taina. “Lo que pasa es que, a principios de septiembre, él contó en Top chef VIP que ya había otra mujer que le había interesado, pero que no la había podido buscar por estar comprometido, pero que, tras terminar su relación, se empezaron a comunicar, se conocieron, tuvieron una noche inolvidable y ya se estaban amando locamente”.

16 de septiembre, cerca de las 3 de la madrugada, captamos a Lupillo y su nueva novia cenando en una taquería / Archivo TVNotas

“Fue entonces que la gente se empezó a preguntar sobre los tiempos, ya que, aunque esa declaración se transmitió a principios de septiembre, el programa se graba con varias semanas de anticipación. Ante esto, Taina publicó en redes sociales otro comunicado, para aclarar que su relación no terminó en mayo ni en junio, sino que se quebró en julio, pero que todavía a mediados de agosto existían comunicaciones y planes, lo cual aparentemente no checa con los tiempos de las declaraciones de Lupillo. Por eso se dieron los rumores de infidelidad”.

Estuvieron muy platicadores y se la pasaron riendo. El cantante desmostró que tiene muy buen diente, pues disfrutó sus tacos / Archivo TVNotas

Para concluir, nos dicen que toda esta situación no le importa a Lupillo: “Él está feliz con ella, ya se dejaron ver juntos y no dudes que la relación avanza muy bien”.

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El 22 de agosto, Taina anunció el fin de la relación, y el 10 de septiembre subió otro comunicado aclarando su ruptura, lo que desató los rumores sobre una infidelidad por parte de él / Archivo TVNotas

Ellas han sido las novias de Lupillo Rivera

María Gurrola : Fue su primera esposa. Duraron 15 años juntos y tuvieron 4 hijas.

: Fue su primera esposa. Duraron 15 años juntos y tuvieron 4 hijas. Mayeli Alonso : Su segunda esposa. Se casaron en 2006 y se divorciaron en 2018. Tuvieron 2 hijos.

: Su segunda esposa. Se casaron en 2006 y se divorciaron en 2018. Tuvieron 2 hijos. Giselle Soto: No se casaron, pero sí duraron varios años.

No se casaron, pero sí duraron varios años. Taina Pimentel: Empezaron a finales de 2025 y se comprometieron a los pocos meses. Planeaban tener un hijo.

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