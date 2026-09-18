Edwin Luna rompe el silencio y revela los verdaderos motivos de su separación con Kimberly Flores: ¿Hubo traición?

En los últimos días Edwin Luna y Kimberly Flores han dado mucho de qué hablar tras el anuncio de su separación y sobre todo después de que la modelo borrara una emotiva felicitación a su aún esposo.

Los dimes y diretes continúan aún después de su comunicado y el último en responder a los cuestionamientos de la prensa ha sido el cantante, ¡checa aquí lo que dijo!

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Edwin Luna y Kimberly Flores están en los mejores términos / FB: Kimberly Flores

Edwin Luna se sincera y revela detalles de su separación: ¿Qué dijo de Kimberly Flores?

A pesar del difícil momento que está atravesando a nivel personal, Edwin Luna continúa trabajando, y fue durante un evento del 15 de septiembre en el que reveló más detalles sobre su separación.

El cantante de ‘La trakalosa de Monterrey’ reiteró que su separación con Kimberly Flores no se debía a una infidelidad, sino a algo mucho más profundo:

“Te voy a ser honesto, nuestra relación no es tan tradicional como se imaginan. Tenemos muchos acuerdos ella y yo, pero aún así, de pronto hay cosas que se nos olvida y se rompe un acuerdillo, que es cuando dice, ‘espérate, en eso no habíamos quedado’. Pero tenemos mucha comunicación. Si no tuviéramos acuerdos, todos los conflictos de los que ustedes se han enterado, ya no estuviéramos juntos” Edwin Luna

Edwin Luna aseguró también que a pesar de que se trata de un momento complicado como pareja, ambos están actuando de la manera más madura posible, y que mantienen una comunicación cordial, pues aún son familia.

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Edwin Luna da detalles de su separación de Kimberly Flores. / Redes sociales

¿Edwin Luna y Kimberly Flores ya iniciaron el proceso de divorcio?

El intérprete reveló además que como ya lo había mencionado, esto se trata de una pausa, y que por ahora no están contemplando el divorcio:

“En este momento estamos en una crisis como cualquier persona, como cualquier pareja…No es un momento que les podamos decir los dos que es definitivo, no lo sabemos” Edwin Luna

Demostrando un profundo amor a la madre de sus hijos, Edwin Luna aseguró que él espera lo mejor aunque eso signifique poner punto final a su historia.

“Si lo vemos maduramente se tendría que solucionar, pero para mí maduramente es continuar o no continuar… con madurez, desde el amor, sin faltarnos el respeto”, dijo el cantante.

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Se especuló que Kimberly Flores engañó a Edwin Luna / Redes sociales

¿Por qué se separaron Edwin Luna y Kimberly Flores?

Luego de la publicación del comunicado en el que informaban su separación, en redes sociales empezaron a surgir muchas teorías en las que se apuntaba a una posible infidelidad.

En más de una ocasión Luna ha salido a hablar públicamente y a informar que está decisión no se debe a una tercera persona, sino a problemas normales de pareja y al rompimiento de acuerdos previamente establecidos dentro de su relación.

Edwin Luna habló con respecto a la posibilidad de divorciarse de Kimberly Flores. / IG: @edwinlunat

Finalmente Edwin Luna reveló que la decisión de hacer pública su separación se debió a la necesidad de no generar especulaciones innecesarias, y que ahora está enfocado en su carrera: “La vida continua y hay que sacarlo todo”.