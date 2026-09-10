Esposa de Eduin Caz golpea al cantante por presunta escena de celos en pleno show EN VIVO: ¿Separación? VIDEO

El matrimonio de Eduin Caz y Daisy Anahy vuelve a la polémica, y es que tras los rumores de supuesta infidelidad de ella, ahora la señalan de “maltrato” al cantante, pues lo “golpeó” en pleno show, por presuntamente andar viendo a otra mujer. Te mostramos cómo fue el momento.

Eduin Caz y Daisy Anahy en polémica tras concierto / Redes sociales

¿Por qué acusan a Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, de presunto maltrato al cantante?

Todo se derivó de un video viral en redes sociales, en el que Eduin Caz se encuentra disfrutando de una presentación (al parecer de ‘Brincos dieras’, y a sus espaldas está su esposa, Daisy Anahy.

En la grabación, puede captarse el momento en el que el comediante se encuentra realizando una dinámica con presuntas invitadas del público, mientras Eduin estaba en la primera fila.

Posteriormente, señalan que Daisy se levanta y golpea o le da un ‘zape’ al intérprete, en una situación que muchos tacharon de “celos” por parte de ella. Eduin voltea y parece tener gesto de molestia. ¿Qué opinas?

Te puede interesar: ¿Eduin Caz enamorado de Karina Torres? Ese Pérez revela que integrante de Grupo Firme “la ama”: VIDEO

@famososunivision ¡Bien checadito! 👀 Eduin Caz se llevó un 'zape' de parte de su esposa, Daisy Anahy, que no lo perdió de vista en el show de 'Brincos Dieras' 🤣🤣 EduinCaz DaisyAnahy BrincosDieras Checadito show zape sorpresa Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas noticias últimahora ♬ sonido original - Famosos - Famosos

¿Daisy Anahy confirma celos hacia Eduin Caz, tras presunto golpe?

Mientras la polémica crecía en plataformas digitales, los usuarios esperaban que Eduin Caz o la propia Daisy Anahy revelaran más detalles sobre el momento, para confirmar si realmente se trató de una presunta escena “de celos”.

Hasta el momento de esta nota, ninguno de los dos ha hablado sobre el tema , pero eso no ha impedido que personas opinen, asegurando que sí se trató de una reacción “negativa” de Daisy:



“ Él estaba en su rollo, malditos celos ”,

”, “ No lo deja disfrutar ” y,

” y, “ Si ella es igual ”.

Cabe señalar que en semanas recientes se ha rumorado sobre una posible infidelidad de ella, misma que ha sido retomada tras este video.

Lee: Eduin Caz sale en defensa de Ese Pérez tras su pelea con Masad en LCDLFM 2026: “Nadie me lo humille”

Daisy Anahy y su presunta agresión a Eduin Caz / Redes sociales

¿Daisy Anahy le fue infiel a Eduin Caz recientemente?

Este rumor surgió en redes sociales cuando se manejaba la presunta versión sobre un vínculo entre Daisy Anahy y ‘el Yaki’ (amigo de Eduin Caz), por lo que las críticas contra ella no se hicieron esperar.

Frente a esto, ‘el Yaki’ decidió romper el silencio durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para negar completamente los señalamientos:

Es mi comadre. Es mi comadre porque Eduin y yo somos compadres. Lo quiero mucho y realmente hay una amistad. (...) La mujer de tu amigo se respeta. Como amigo leal y como hombre, la amistad y la lealtad están por encima de todo. La mujer no se toca, se respeta y es la señora de la casa. Yo jamás podría ver a la mujer de algún amigo con otros ojos ni de alguna otra manera. ‘El Yaki’

Fue así que aquellas teorías acerca de una posible infidelidad, quedaron negadas por el también intérprete. Recordando también que no es la primera vez que acusan de presunta infidelidad a Daisy Anahy.

Tal vez te interese: Eduin Caz se reconcilia con su esposa ¡triunfó el amor!