¿Eduin Caz otra vez infiel? Grupo Firme evade a la prensa tras visita a CDMX; aseguran el cantante tiene problemas

Grupo Firme está de visita en la Ciudad de México como parte de la promoción de sus próximas presentaciones en el Estadio GNP Seguros; incluso Eduin Caz fue captado viajando sin casco en una moto por las calles de la capital.

Sin embargo, un reciente video parece indicar que no todo va de maravilla en su estancia, pues a su salida de una de las televisoras que visitaron se negaron a dar declaraciones a la prensa.

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Grupo Firme se niega a dar declaraciones a la prensa. / Facebook: Grupo Firme

¿Por qué Grupo Firme se negó a hablar con la prensa?

A través de un video difundido por el periodista Ernesto Buitrón, se dio a conocer el momento exacto en que la agrupación abandona la televisora en medio de gritos de los reporteros que piden una declaración.

A bordo de una camioneta negra, se ve al cantante Eduin Caz abandonar el lugar y solo sonreír a las cámaras y decir “adiós” rápidamente; posteriormente, sube el cristal y se niega a dar declaraciones.

De acuerdo con el periodista, la agrupación de regional mexicano presuntamente habría evadido a la prensa debido a los problemas personales que enfrenta Eduin Caz; sin embargo, no dio detalles sobre lo que estaría pasando con el vocalista.

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¿Cuáles son los posibles problemas personales que enfrenta Eduin Caz?

Durante su participación en programas como “Hoy” y “Cuéntamelo ya”, el intérprete de “El beneficio de la duda” se mostró abierto a participar en las dinámicas, pero no abordó temas personales, por lo que se especula que podría estar evadiéndolos.

Cabe recordar que meses atrás el cantante estuvo involucrado en una polémica relacionada con su esposa. A principios de 2026 se especuló que Daisy Anahy le había sido infiel con uno de sus amigos, y aunque nada fue confirmado, la situación cobró relevancia en redes.

Los rumores comenzaron después de que Daisy compartió un video de ella acompañado con la canción “Todo lo fue”, que habla de un romance fuera del matrimonio. Dicho clip bastó para que usuarios señalaran a ‘el Yaki’ como la tercera en discordia.

Cabe recordar que antes de la polémica de su esposa, el cantante confesó que le fue infiel a su pareja, razón por la que se separaron. Todo comenzó cuando Eduin Caz se refirió a ella como exesposa en la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2023. Sin embargo, el vocalista decidió luchar por su amor e incluso la agrupación estuvo en pausa por un tiempo. En mayo de 2024, se dio a conocer que la pareja había regresado tras renovaron votos.

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Eduin Caz y su esposa. / Redes sociales

¿Qué dijo Eduin Caz sobre los rumores de infidelidad de su esposa?

Días después de que el rumor se viralizó en redes, Eduin Caz se pronunció al respecto con romántica foto, pero no lo hizo directamente, solo compartió su felicidad por cumplir 11 años junto a su esposa.

“Un llorar por las sorpresas de este aniversario. 11 años celebrados de la mejor manera, estar contigo viviendo un sueño es lo más bonito que puede pasarme”, expresó, dejando al descubierto que su relación marcha de maravilla pese a rumores.

Desde entonces, no ha salido a relucir nueva información sobre la pareja, por lo que se desconocen los problemas personales a los que hizo alusión el periodista Ernesto Buitrón. Las últimas polémicas que ha enfrentado el cantante están relacionadas con su físico y sus cambios de look.

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