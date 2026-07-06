Eduin Caz conmueve con VIDEO junto a su abuelo en partido México vs. Inglaterra: ¡Le cumplió el sueño!

Famosos como Eugenio Derbez y Leonardo Aguilar reaccionaron a la eliminación de México ante Inglaterra. Uno de los que conmovieron por su momento familiar fue Eduin Caz. El cantante apareció junto a su abuelo para cumplirle un sueño: verlo disfrutar de un Mundial de fútbol en vivo. Así pasó.

Eduin Caz / Instagram: @eduincaz

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Eduin Caz conmueve con video durante el partido México vs Inglaterra

El vocalista de Grupo Firme compartió fotografías y videos con su familia durante el partido de este domingo entre la selección mexicana e Inglaterra.

Además de compartir el momento con su esposa Anahy, el cantante de canciones como ‘Lo mejor de mi vida’, acudió al estadio Azteca junto a su abuelo, un familiar al que Eduin ha demostrado anteriormente su cariño.

Eduin Caz / Redes sociales

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¿Cómo fue el momento de Eduin Caz con su abuelo en el partido de México contra Inglaterra?

El cariño de Eduin Caz hacia su abuelo se dejó ver una vez más en redes sociales, primero con una fotografía junto a él. En la foto, el señor sonríe y estira la mano hacia la cámara, a su izquierda está el cantante.

Detrás de ellos se observan, sobre la cancha del coloso de Santa Úrsula, las banderas de México e Inglaterra montadas. El vocalista de ‘Me vas a extrañar’ guardó así el partido del ‘Tri’ contra Inglaterra en el Mundial 2026.

Más adelante, en la misma publicación, el cantante compartió el emotivo momento de celebración junto a su abuelo. Entre vitores y trompetazos, Eduin sostiene su mano izquierda mientras lo abraza para ayudarle a levantarse.

El video capturó un gesto enternecedor durante el Mundial, cuando ambos se miraron a los ojos para festejar y apoyar a México.

Eduin Caz también felicitó a la Selección mexicana por su último partido en el Mundial de fútbol y, aunque lamentó “que no se logró lo que tantos mexicanos queríamos”, como escribió, aprovechó para declarar que su abuelo cumplió un sueño. Así lo dijo:

Primero que nada, felicidades, hermanos de la SELECCIÓN MEXICANA. Qué gran partido. Lamentablemente no se logró lo que tantos mexicanos queríamos. Y por segundo siempre sí pudimos cumplirle el sueño a mi abuelo y pudo ver el mundial en vivo. Qué gran día lleno de muchos sentimientos encontrados. SIEMPRE ORGULLOSAMENTE MEXICANO Eduin Caz

Eduin caz y su abuelo / Redes sociales

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¿Quién es el abuelo de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme?

El abuelo del vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, se llama Rafael Cazares y Eduin lo ha presentado en otras ocasiones.

En el pasado, Eduin apareció en el programa de Franco Escamilla junto a su abuelo Cazares y mientras jugaban billar, el cantante pidió disculpas a los demás sobrinos y nietos del señor, pues el cantante declaró ser su consentido.

El cantante ha cumplido otros sueños del señor Cazares en el pasado, como el de llevarlo a jugar en Las Vegas. Eduin Caz incluso tiene tatuado en el pecho a su abuelo Rafael.