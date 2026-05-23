Agrupación mexicana sufre aparatoso incidente en plena carretera, ¡su autobús ardió en llamas! ¿Hay heridos?

Una reconocida agrupación de regional mexicano encendió las alarmas de sus seguidores, luego de revelarse que su autobús sufrió un fuerte incidente en plena carretera. Las imágenes son muy fuertes y ya se hicieron virales. ¿Cuál es su estado de salud?

Concierto J Pop / Captura de pantalla redes sociales

¿Qué grupo mexicano sufrió el incendio de su autobús?

De acuerdo con la información compartida por la propia banda ‘Los inquietos del norte’, el incendio comenzó mientras el autobús se encontraba en movimiento durante uno de sus traslados por carretera.

Aunque hasta ahora no se han revelado las causas oficiales del siniestro, las llamas consumieron gran parte de la unidad en cuestión de minutos.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el vehículo detenido mientras una intensa columna de humo y fuego sale desde el interior del autobús. Algunos asistentes y personas que transitaban por la zona captaron el momento exacto en el que la unidad ardía a un costado de la carretera.

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Los inquietos del norte sufren incendio / FB: Bailes de Estados Unidos

¿Por qué el autobús del grupo ‘Los inquietos del norte’ se incendió?

El anuncio del incidente sufrido por ‘Los inquietos del norte’ llegó vía redes sociales, donde dieron algunos detalles de lo ocurrido:

Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba. Para toda la clica que está preguntando por el incidente que tuvimos con nuestro autobús, ahí veníamos ‘Los inquietos’, veníamos todo el grupo. Los inquietos del norte

A pesar de lo aparatoso del incidente, la agrupación confirmó que ninguna persona resultó lesionada, situación que fue celebrada por sus seguidores en redes sociales: “ Fue solo el autobús que se quemó, estamos bien, para todos los que nos están preguntando, gracias por preocuparse ”, indicaron.

Por último, confirmaron que sus compromisos en Estados Unidos para este fin de semana siguen en pie.

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¿Quiénes son ‘Los inquietos del norte’ y cuáles son sus canciones más conocidas?

‘Los inquietos del norte’ es una de las agrupaciones más reconocidas dentro del género norteño y los corridos. Con varios años de trayectoria, la banda ha logrado consolidar una sólida base de seguidores tanto en México como en Estados Unidos.

Estas son algunas de sus canciones más conocidas:

Caiga quien caiga,

Las puertas del infierno,

Mi amigo el de arribe y,

No quiero terminar.

La agrupación continúa siendo una de las favoritas dentro del género, razón por la cual el accidente generó gran impacto entre sus seguidores.

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