Luis de Alba, ‘el Pirruris’, ya tiene listo su testamento tras aparatoso accidente, ¿planea su último adiós?

Luego de que Luis de Alba alarmara a sus seguidores al sufrir un accidente que dejó marcas en su rostro, el actor reapareció y se sinceró sobre su testamento, el cual asegura ya está listo. ¿Quiénes son sus herederos? Te contamos los detalles.

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Luis de Alba sufrió un desmayo que lo llevó al hospital. / FB: Luis de Alba

¿Cómo fue el accidente que sufrió Luis de Alba en su casa?

La tarde del 21 de junio, Luis de Alba, mejor conocido como ‘el Pirruris’, encendió las alarmas al mostrar su rostro con grandes moretones. A través de un video difundido por el mismo artista, aseguró que se encontraba bien de salud pese a que algunos rumores ya lo daban por muerto.

Luis de Alba y las marcas que dejó su accidente. / Redes sociales/Mezcalent

“Tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes. Pero es que ya me andaban hasta matando: ‘que no, que está gravísimo’. No es cierto, estoy perfecto y listo para poder tener tiempo de estar con ustedes”, explicó sin dar más detalles al respecto.

Por su parte, su esposa, Abigail Alfaro, explicó en una entrevista para Sale el sol que se había tratado de un desmayo repentino, ya que el actor sufrió un ‘blackout’ que lo hizo perder el conocimiento: “Cayó directamente al piso, al concreto; fue muy doloroso el golpe”.

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¿Luis de Alba ‘el Pirruris’ escribió su testamento tras desmayo?

Después de que la esposa de Luis de Alba reveló la verdad sobre el desmayo y su estado de salud, el actor de La escuelita VIP se sinceró sobre su herencia tras sufrir una grave caída. De acuerdo con ‘el Pirruris’, está listo desde hace tiempo y sus hijos ya están preparados. Sin embargo, no detalló más sobre el que podría ser “su último adiós”.

“Mis hijos están listos. Su patrimonio no es grande; es para que puedan vivir los dos de aquí, de México y Guadalajara, otros dos que tengo en Estados Unidos y otra que tengo en Inglaterra. Ya todos están. Eso ya todo está hecho.” Luis de Alba ‘el Pirruris’

Además, a manera de broma, contó que su esposa tiene planes de vender sus prótesis de platino, pero asegura que no se las dejará: “No le voy a dar las prótesis a mi vieja, pero la amo”, concluyó entre risas.

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¿Cuál es el estado de salud actual de Luis de Alba ‘el Pirruris’?

En una entrevista con De primera mano, Luis de Alba relató lo que le sucedió durante la noche del 19 de junio, cuando se encontraba solo en su hogar, ya que su esposa había viajado a Guadalajara, pero al ver que no podía contactarlo, se comunicó con un vecino, quien lo auxilió.

Luis de Alba habla sobre su futuro en los espectáculos / Redes sociales

“No sé cuántas horas quedé inconsciente. De repente, abro los ojos, me quiero agarrar de la cama para subirme y no puedo. No había luz en mi cuarto. Luego ya no veía”, relató el actor. Aunque en un principio se negaba a ir al doctor, terminó por acceder.

Afortunadamente, ya se encuentra mejor, pero aún debe realizarse estudios. “Lo importante es que estoy bien, pero ahorita regreso al hospital para que me hagan unas tomografías y una cosa en el ojo”. Por el momento estará lejos de los escenarios, pero espera volver pronto.

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