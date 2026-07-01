Luis de Alba reaparece tras aparatosa caída y vuelve a los escenarios: ¿Quedó irreconocible del rostro? VIDEO

Luis de Alba causó preocupación luego de aparecer con la cara bastante lastimada hace unos días, según lo relatado por él y su esposa, luego de sufrir un desmayo. Aunque se especuló sobre la posibilidad de su retiro, la realidad parece ser completamente otra.

¿Luis de Alba seguirá actuando? / Redes sociales

¿Cómo fue la caída que sufrió el actor y comediante Luis de Alba?

Hace dos fines de semana el actor Luis de Alba publicó un video en el que aparecía con el rostro afectado, mientras relataba que se encontraba hospitalizado, pero bien.

Posteriormente, el intérprete tuvo una entrevista para De primera mano, en la que contó detalles de lo ocurrido ese día, asegurando que se encontraba totalmente solo en su casa. En dicho instante, decidió levantarse a realizar una llamada telefónica, a partir de ahí, ya no supo más de él:

No sé cuántas horas quedé inconsciente. De repente, abro los ojos, me quiero agarrar de la cama para subirme y no puedo. No había fuerza en mi cuarto. Luego ya no veía. Afortunadamente, Abi estaba al pendiente desde Guadalajara y habló con nuestro vecino. Le dijo: ‘Por favor, háblale y dígale por qué no me ha hablado’. Yo estaba en suelo, echo pipí. Supo Abi lo que había pasado y en friega se dejó venir. Mi amigo me subió a la cama porque yo no podía. Luis de Alba

Al principio se resistió a acudir al hospital. No obstante, al mirarse en el espejo y darse cuenta de que su visión seguía afectada, decidió buscar atención médica. Tras revisarlo, el especialista le indicó que era necesario permanecer internado, al menos una noche.

Seguidores del actor empezaron a rumorar acerca de un posible retiro, algo podría haberse considerado luego de la grave caída.

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Luis de Alba quedó lastimado tras caída / Redes sociales/Mezcalent

¿Cómo fue el regreso de Luis de Alba a la actuación, tras sufrir caída?

Aunque las secuelas del accidente todavía eran evidentes, Luis de Alba optó por recurrir al maquillaje para disimular parte de los golpes antes de subir al escenario. Sin embargo, los rastros del hematoma seguían siendo perceptibles, algo que no pasó desapercibido para los asistentes.

Lejos de mostrarse preocupado por su apariencia, el actor destacó que lo más importante para él era volver a hacer reír a la gente y reencontrarse con el público: “ Prefiero venir con los ojos así que estar encerradito ”, señaló.

Por otra parte, Luis fue recibido por aplausos entre los presentesya que se veía algo disminuido, pero todos admirando el hecho de que acudiera al llamado:

La gente... qué linda. Es parte de mi vida, es como mi gasolina. Luis de Alba

Su reaparición también tranquilizó a sus seguidores, quienes durante los últimos días habían manifestado preocupación por su estado de salud.

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#EXCLUSIVA 🚨 ¡De vuelta a los escenarios! Luis de Alba reaparece en "Perfume de Gardenias" tras su accidente. 🎟️👀 El comediante conmovió a todos al retomar sus funciones en el teatro a solo unos días de su aparatoso accidente, agradeció las muestras de cariño que lo impulsan a… pic.twitter.com/t22mh2whOZ — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 30, 2026

¿Cuál es la trayectoria de Luis de Alba en cine y televisión?

Luis de Alba es conocido como uno de los grandes referentes de la comedia en México. Con una trayectoria que supera las seis décadas, ha desarrollado una carrera en distintos ámbitos del entretenimiento, como la radio, la televisión, el cine y el teatro.

Aunque sus primeros trabajos llegaron años antes, fue durante la década de 1970 cuando alcanzó la fama gracias a la creación de personajes que marcaron a varias generaciones. Entre los más famosos destacan:



El Pirrurris,

Juan Camaney,

el Ratón Crispín,

Maclovio Jackson,

Juan Penas y

el Indio Maclovio.

Su legado también se extendió a la pantalla grande, donde participó en numerosas producciones del género conocido como cine de ficheras. Entre las películas más conocidas de su carrera figuran:



La pulquería,

La pulquería 2,

Ni modo... así somos,

Al cabo que ni quería y

y Las vedettes.

No es la primera vez que Luis de Alba sufre una caída, ya que en 2021 también vivió una situación similar, por lo que muchos esperan que ya no sufra más exabruptos.

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