La Wanders se pelea a golpes con comediante y la ex de Radamés revela detalles: “Le pegaron a mi hermana” VIDEO

‘La Wanders lover’ protagonizó una fuerte pelea a la salida de un reciente espectáculo, luego de que, según su testimonio, fuera amedrentada por otra famosa comediante, con quien ha tenido un “pique” previo. Te contamos todos los detalles.

‘La Wanders lover’ se agarró a golpes / Liliana Carpio y redes sociales

¿Con qué comediante se peleó a golpes ‘la Wanders lover’?

Aunque la reciente pelea a golpes entre ‘la Wanders lover’ (quien padece una enfermedad incurable) y la comediante ‘Ana show’ sacudió las redes sociales durante las últimas horas, la verdad es que su “enemistad” viene ya desde semanas atrás.

Todo se remite a una emisión de Guerra de chistes, cuando Radamés de Jesús (ex de ‘la Wanders’) y el ‘Borrego’ Nava presentaron como invitada a ‘Ana show’, con una evidente molestia de ‘la Wanders’.

Durante el programa, ‘la Wanders lover’ afirmó que no conocía a ‘Ana show’ como comediante, comentario que fue interpretado por la regiomontana como una falta de reconocimiento hacia su trayectoria:

Yo no la conocía y no tengo que conocer a todas las comediantes. No te conocía porque a lo mejor no eres buena. ‘La Wanders lover’

Ese momento se hizo viral durante los últimos días, y muchos tomaron esa acción como el inició de sus enfrentamientos.

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La Wanders lover y Ana show pelean en programa / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre ‘la Wanders lover’ y la comediante ‘Ana show’?

Tanto ‘la Wanders lover’ como ‘Ana show’ se “reencontraron” al finalizar un evento en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, cuando las dos artistas intercambiaron reclamos y hasta golpes.

El incidente fue grabado por varios asistentes y personas que se hallaban en el lugar, pero no se ve exactamente el momento en el que inicia todo la confrontación.

Elementos de seguridad intentaron detener a ambas artistas para que la pelea no escalara a más. En los videos, ‘Ana show’ se ve molesta, mientras algunas personas del lugar le piden que se retire.

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¿Qué dijo ‘la Wanders lover’ sobre su reciente pelea con ‘Ana show’?

Durante la noche del domingo 2 de agosto, ‘la Wanders’, comediante que también tuvo pleito con Mariana Echeverría hace algún tiempo, rompió el silencio en sus redes sociales y se dijo molesta sobre lo ocurrido con ‘Ana show’, pues asegura que la otra comediante solo está haciendo esto para “llamar la atención”.

Además, lo que más enojó a la ex de Radamés de Jesús, fue que se metieran con su hermana, en algo que no piensa dejar pasar:

Al querer salir del lugar, había un escándalo organizado por la señora Ana, Ana no sé qué. Esta vez rebasó muchísimas líneas, y me voy a ir legalmente. (...) Esta vez le pegaron a mi hermana, en los forcejos, por todo lo que se alborotó. Mi hermana que trabaja con nosotros. ‘La Wanders lover’

Por último, ‘la Wanders’ aseguró que este tipo de acciones solo son “juegos” y “show” de ‘Ana show’, pero no piensa caer en esas provocaciones. Incluso, ‘la Wanders’ compartió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram:

Ya estoy cansada y harta de las burlas, provocaciones y agresiones verbales que durante estos meses he recibido por parte de Ana Maldonano. Comunicado ‘La Wanders lover’

Por ahora, se espera que haya un pronunciamiento oficial de ‘Ana show’, pues internautas aseguran hay una segunda versión de los hechos.

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