Wanders Lover revela que tras cirugía estética padece una enfermedad incurable

La actriz y comediante Yered Licona, más conocida como Wanders lover, estremeció a sus seguidores al revelar el duro diagnóstico que cambió su vida para siempre. Lo que comenzó como una búsqueda por mejorar su figura terminó convirtiéndose en un calvario médico. Con valentía, la también modelo compartió detalles de su padecimiento y las consecuencias físicas y emocionales que ha tenido que atravesar, además de lanzar una fuerte advertencia para quienes consideran realizarse “arreglitos” sin revisar a fondo la experiencia y seriedad de los médicos.

Lee: Wanders Lover denuncia discriminación por parte de sus colegas

Wanders Lovers / IG: @wandersloveroficial

¿Qué le pasó a Wanders Lover con su cirugía estética y los polímeros que le causaron el síndrome de ASIA?

La historia de Wanders Lover comenzó como la de muchas mujeres que confían en especialistas para mejorar su imagen. Según relató en Instagram, todo se complicó por una decisión que ella desconocía en el quirófano:

“Confié en un médico para tunear mi cuerpo, y sin avisar inyectó polímeros a mis glúteos; sustancia que me generó el síndrome de ASIA con el que tendré que lidiar por el resto de mi existencia.” Wanders Lover

Los polímeros, utilizados de manera indebida en el cuerpo, son altamente peligrosos y han provocado casos similares en otras figuras del espectáculo como Alejandra Guzmán. En su caso, la Wanders señaló que la sustancia llegó a infiltrarse en zonas delicadas como el músculo, lo que puso en riesgo no solo su apariencia, sino su salud en general.

Tras un procedimiento quirúrgico de seis horas, los médicos lograron retirar aproximadamente entre el 70 % y el 80 % del material extraño. Sin embargo, para frenar la expansión de la sustancia, fue necesario amputar parte de sus glúteos: “aproximadamente cuatro dedos, de ambos lados”, detalló.

Wanders Lover explicó que, a pesar de la cirugía, aún conserva cerca del 30 % del material en su cuerpo, lo que significa que deberá convivir con esta condición el resto de su vida. “Es muy doloroso tener que ver tu cuerpo atravesar por un procedimiento así… me enseñaron que los polímeros estaban tocando el músculo”, confesó entre lágrimas a la prensa, en declaraciones retomadas por el reportero Eden Dorantes en su canal de YouTube.

Mira: La Wanders Lover se sometió a una cirugía reconstructiva, tras lastimarse en Inseparables

¿Qué es el síndrome de ASIA y por qué afecta a Wanders Lover?

El síndrome de ASIA (Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants) según Mayo Clinic, es un trastorno autoinmune que se desencadena cuando el organismo reacciona de forma agresiva ante la presencia de sustancias ajenas como biopolímeros, silicón u otros compuestos utilizados en cirugías estéticas.

Los síntomas incluyen:



Cansancio extremo

Problemas de memoria

Mareos

Confusión mental

Dolores similares a los de una gripe persistente e incluso alteraciones emocionales.

En casos severos, puede volverse incapacitante.

¿Cómo vive La Wanders Lover después de su diagnóstico de síndrome de ASIA?

Aunque el diagnóstico de síndrome de ASIA en Wanders Lover fue revelado en 2024, en días recientes el tema ha vuelto a encender las redes sociales. Usuarios en TikTok, Instagram y X (antes Twitter) han retomado sus declaraciones, compartiendo fragmentos de entrevistas y publicaciones donde la comediante habla del procedimiento estético que le cambió la vida. La conversación digital se ha reactivado con fuerza, generando nuevas reacciones, debates sobre los riesgos de los biopolímeros y mensajes de apoyo para Yered Licona, quien ha convertido su experiencia en una advertencia pública.

“Es algo con lo que voy a batallar… Refléjense en mí: cuando vayan a someterse a algo así, chequen, pregunten todo, no se queden con ninguna duda” Wanders Lover

Lee: Wanders Lover contenta de ser madre, aunque el padre no reconozca a su hija

Aunque la experiencia ha sido traumática, Wanders Lover ha confesado que sigue siendo fanática de los retoques estéticos, pero ahora lo hará con extremo cuidado:

Wanders Lover “Yo no quería hacer mucho caso de que tenía eso del síndrome de ASIA, pero sí ya lo estoy viviendo y lo llevo controlado nada más. Yo la verdad respeto lo que cada una se quiera hacer porque soy fan a pesar de lo que me ha pasado, pero es algo de cada quién. Yo sigo siendo fan, pero primero la conciencia y la información.”

Actualmente, se encuentra en un proceso de adaptación física y emocional, cuidando su alimentación, sometiéndose a revisiones periódicas y eligiendo doctores de confianza para cualquier procedimiento. “Ya tengo más cuidado y voy con doctores con experiencia”, declaró.

Así fue como Wanders Lover reveló su diagnóstico en 2024: