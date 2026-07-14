Integrante de ‘Guerra de chistes’, tras sufrir alcoholismo, da pláticas en la cárcel: “Voy a rehabilitación”

El actor Radamés de Jesús, de 54 años, ha destacado por su participación en Guerra de chistes, programa en el que ha trabajado durante muchos años, junto a Juan Carlos Casasola, Juan Carlos ‘Borrego’ Nava y La Wanders Lover. El éxito del show ha sido tal, que ha trascendido fronteras, y ha llegado a Europa, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica.

Radamés de Jesús y sus problemas con el alcoholismo / Alejandro Isunza y redes sociales

¿Cómo fue la lucha de Radamés de Jesús contra el alcohol?

Sin embargo, no todo ha sido positivo, ya que Radamés de Jesús enfrentó problemas con el alcohol. Afortunadamente, buscó ayuda a tiempo, se rehabilitó y actualmente suma poco más de 5 años de sobriedad. “Luego de 5 años sobrio encuentras esa madurez necesaria, empiezas a entender las cosas y te vas por caminos más espirituales, más de paz. Dejas de hacerle a la mamada, de ser soberbio, de pretender ser algo que no. Soy muy feliz con lo que tengo y lo que está a mi alrededor”.

El comediante nos expresó cómo lleva este proceso de la adicción al alcohol. “Voy muy bien, enamorado de este nuevo personaje en la vida real, y tú eres el mismo director de tu propia historia. Tú decides hacia dónde vas. Este personaje, que decidió no tomar ya nada, que está concentrado en sus hijas, en su trabajo, como papá ya no se equivoca tanto. Es muy chido”.

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Radamés de Jesús de gira con Guerra de chistes / Alejandro Isunza y redes sociales

¿Radamés de Jesús teme a recaer en el alcohol?

Sobre si ha tenido tentaciones para volver a tomar alcohol, respondió: “Te voy a decir algo: Se pueden perder batallas con las adicciones. En mi caso, me ganó el alcohol y no me voy a pelear, y no pasa nada si pierdes batallas. No sufro. En el 95 por ciento de donde ando hay alcohol. No me dan nervios y no empiezo a decir: ‘Una copita’. No pasa nada. La verdad, ni se me antoja”.

Radamés nos cuenta de dónde saca fuerzas para seguir sobrio y no recaer. “Del amor hacia ti. Muchas veces no lo puedes hacer por la familia, sino más bien por ti. Primero hazlo por ti, porque el día que ya no está tu familia vas a sufrir, y te das cuenta de que dejas de dañar tu entorno”.

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Radamés de Jesús y el alcoholismo / Redes sociales

¿Por qué Radamés de Jesús quiso dar pláticas sobre las adicciones?

El comediante nos revela que su historia de vida con las adicciones la comparte con diversos grupos y asiste a dar algunas pláticas. “Doy algunas pláticas, porque voy a la cárcel, voy a los centros de rehabilitación. Tengo conferencias para chavos de 17 o 18 años que están cruzando esa línea y no saben para dónde hacerse. No saben para dónde ir. Porque me gusta dar consejos de mis experiencias de la vida que a mí me funcionaron, como los principios, la educación, los valores”.

El actor señaló que es de gran importancia el cuidado del cuerpo para tener una mejor calidad de vida. “Hoy por hoy, debemos cuidarnos. Cuando hay cosas que te cuidan, te regeneran y te dan nuevas maneras de vida, está padrísimo. Hay que cuidar nuestro cuerpo y no olvidar decirle a nuestros amigos y familiares: ‘Cuídense, quiéranse’. Ahora que la gente conoce mi historia y que soy una persona rehabilitada, creo que debo cuidarme”.

Nos dijo que le encanta apapacharse y darse algunos cariñitos con ciertos tratamientos faciales. “Ya los hombres también nos debemos cuidar. No solo las mujeres. Imagínate que te diga: ‘Qué arrugado estás’ o ‘Qué lisito estás’. Todos nos merecemos cuidarnos”, concluyó.

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Radamés de Jesús y ‘la Wanders’ llevan una buena relación / Alejandro Isunza y redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Radamés?

Es nieto de la primera actriz Carmen Montejo (†).

Debutó en las telenovelas en 1989, en Luz y sombra. Después estuvo en Mágica juventud, Volver a empezar, Salud, dinero y amor, Clase 406, Fuego en la sangre, entre otras.

Después estuvo en entre otras. Participó en los programas: Al derecho y al Derbez, Mujer, casos de la vida real , y Guerra de chistes , hasta la actualidad.

, y , hasta la actualidad. En cine estuvo en Pandilleros: Olor a muerte, Pandilleras: Chavas banda, La hiena humana y Desbocados .

y . En teatro, trabajó en las obras: José el soñador, Vaselina al revés, Table dance, Diario de un loco y ¡Qué rico mambo!.

Tiene su pódcast llamado Sin pelos en la cabeza. Tiene su show Pareja sinvergüenza, con La Wanders, con quien realiza giras por la República. Además, tiene su canal de YouTube Radamés TV.

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