Xuxo Dom admite que atropelló a un motociclista y explica por qué huyó del lugar: “Actué bajo un temor”

El creador de contenido y comediante Xuxo Dom rompió el silencio luego de ser señalado como el presunto responsable de atropellar a un motociclista en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el influencer aceptó haber estado involucrado. ¿Por qué huyó?

¿Por qué acusaron a Xuxo Dom de atropellar a motociclista? / Redes sociales

¿Cuándo acusaron a Xuxo Dom de presuntamente haber atropellado a un motociclista?

El caso que ahora salpica al comediante Xuxo Dom comenzó a difundirse en redes sociales luego de que un usuario identificado como Brandon Coronamos publicara un mensaje solicitando apoyo para identificar al conductor que habría atropellado a un motociclista.

En su publicación de Facebook, el usuario compartió los datos de una placa del Estado de México que, presuntamente, corresponde a una camioneta Ford Escape involucrada en el accidente.

Más tarde, esa misma placa fue difundida en la red social X, donde varios internautas señalaron que el registro estaría a nombre de Jesús J. Domínguez, nombre que coincide con el del influencer conocido como Xuxo Dom.

A partir de ese momento, las especulaciones comenzaron a multiplicarse en redes sociales. Numerosos usuarios plantearon la posibilidad de que el creador de contenido fuera el responsable del incidente, asegurando que podría estar enfrentando un serio problema.

Frente a este escenario, muchos internautas esperaban la respuesta de Xuxo Dom, pues las acusaciones cada vez iban más en aumento. ¿Cuál fue la respuesta del comediante?

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Xuxo Dom es acusado de presunto atropellamiento / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Xuxo Dom a las acusaciones de presunto atropellamiento a motociclista?

Mediante un comunicado publicado la tarde de este viernes 26 de junio en su cuenta oficial de Instagram, Xuxo Dom manifestó su preocupación por el estado de salud del motociclista lesionado y aseguró que su prioridad es que reciba la atención médica necesaria para lograr una pronta recuperación.

En el documento, Xuxo Dom reconoció que él conducía el vehículo involucrado en el accidente ocurrido la mañana del pasado 22 de junio en Tlalnepantla y expresó que nunca ha pretendido deslindarse de las consecuencias legales o civiles derivadas del incidente, solo que se alejó del momento ya que consideraba que su vida estaba en riesgo:

Quiero aclarar de manera categórica que mi intencion jamas ha sido evadir mi responsabilidad civil o legal, si el dia de los hechos opte por estar en un lugar seguro, fue única y exclusivamente porque mi integridad física y mi vida se encontraban en riesgo inminente ante la aglomeración de personas y el ambiente de tensión que se generó en ese momento. Actúe bajo un temor fundado por mi seguridad, pero nunca con la intención de abandonar la situación. Xuxo Dom

Asimismo, informó que ya estableció contacto con familiares, amigos e incluso con la propia víctima para ofrecer apoyo. De acuerdo con su versión, las personas afectadas cuentan con su número telefónico para mantener comunicación directa.

El creador de contenido aseguró que las gestiones legales ya están en marcha y reiteró su disposición para colaborar con las investigaciones y asumir las responsabilidades que correspondan conforme a la ley:

Para demostrar mi compromiso con la resolución de este lamentable accidente, informo que me he puesto en contacto con familiares, amigos y hasta con el mismo afectado para ver de qué manera puedo apoyarlo, ya cuentan con mi numero de celular y todas las herramientas para estar en contacto. Xuxo Dom

Con esta explicación, Xuxo buscó responder a las acusaciones que surgieron luego de que se difundieran imágenes del accidente y se cuestionara por qué no permaneció en el lugar.

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¿Desmienten a Xuxo Dom tras accidente de tránsito?

Tras el comunicado lanzado por Xuxo Dom, la respuesta no se hizo esperar, y es que mediante un comunicado (se desconoce si de la familia o amigos del motociclista afectado) se desmiente la versión del comediante.

Según lo redactado en dicho documento, Xuxo no se ha comunicado con el presunto herido, ni con los familiares de él, por lo que niegan categóricamente dicho acercamiento:

Se hace un llamado público para que el señor Xuxo Dom, en caso de existir voluntad de asumir responsabilidad respecto a los hechos señalados, se establezca contacto directo con la familia afectada a través de los canales correspondientes y dentro del marco legal aplicable. FB: Buenas tardes radio

Aún no hay nuevas declaraciones de Xuxo Dom después de esta nueva respuesta que implica el accidente con el motociclista. Se espera que el comediante responda en las próximas horas.

Xuxo Dom mantiene una batalla legal contra La cotorrisa, algo que lo ha llevado a las lágrimas en varios momentos, ya que ha considerado que el odio y ‘hate’ contra él y su esposa, es infundado.

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