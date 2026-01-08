Xuxo Dom, marido de Jessica Bustos, pide ayuda a Dios en pleito vs La cotorrisa; abogado de influencers alza la voz

Más capítulos se escriben en la polémica entre ‘La cotorrisa’ y Jessica Bustos, esposa de Xuxo Dom. Esta última demandó a Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores del pódcast, por acoso y abuso. La querella comenzó hace algunos meses y la parte acusatoria se dice dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para obtener justicia.

Tras la última audiencia realizada el pasado 6 de enero, Ricardo Pérez ventiló una conversación que habría tenido con Xuxo previo al proceso legal. En dicha plática, el imitador se decía muy agradecido por las disculpas públicas que tanto él como Slobotzky emitieron por los “chistes” que hicieron sobre su esposa.

Por supuesto, esto generó aún más críticas, principalmente, en contra de Dom, quien ya habría reaccionado a lo expuesto por Pérez. De igual forma, Guillermo Pous, abogado que está asesorando a ‘La cotorrisa’ en el caso, se pronuncia, ¿qué está pasando?.

Así reaccionó Xuxo Dom tras ser expuesto por Ricardo Pérez de ‘La cotorrisa’

Recordemos que Jessica Bustos, esposa de Xuxo Dom, decidió demandar a los presentadores de ‘La cotorrisa’ por los comentarios que hicieron sobre su cuerpo y que ella considera “sexualizantes”. Si bien los conductores del pódcast se disculparon en su momento y todo parecía estar bien, Bustos optó por iniciar el proceso legal.

Luego de que se expusiera la conversación en la que acepta las disculpas de Ricardo Pérez y Slobotzky, Xuxo reaparece en redes sociales con una reflexión religiosa. En Instagram, el también creador de contenido felicita a un cantante cristiano por una canción en la que habla de cómo Dios da fortaleza en los momentos más difíciles.

“Gran letra, hermano. Sigue exaltando el nombre de Cristo en todos lados” Xuxo Dom

Aunque no mencionó el nombre de los conductores del pódcast, muchos interpretaron su mensaje como una especie de respuesta ante las críticas que ha recibido. Y es que mucha gente lo ha tachado de ser un “hambreado”.

Cabe destacar que el propio Dom ha declarado que, presuntamente, estar siendo víctima de amenazas de muerte e insultos desde el inicio de la demanda. La celebridad se ha dicho temeroso por la integridad de él y su familia.

¿Qué dijo Guillermo Pous sobre la demanda en contra de Ricardo Pérez y Slobotzky de ‘La cotorrisa’?

En medio de todo esto, Guillermo Pous, quien funge como asesor legal de Ricardo Pérez y Slobotzky de ‘La cotorrisa’, rompió el silencio sobre la demanda de Jessica Bustos. Esto, después de que la representante legal de la contraparte le pidiera que “dejara de meterse”, argumentando que su nombre no figura en la carpeta de investigación.

En entrevista para el medio ‘Publímetro’, Guillermo sostuvo tener “todo el derecho” de opinar sobre el tema, pues existe la libertad de expresión: “Lamento tener que darle clases a un abogado respecto de garantías individuales consagradas en la Constitución”, dijo.

Sobre la conversación en la que Xuxo Dom, al parecer, acepta las disculpas de los presentadores y las declaraciones que tanto él como su esposa han dado de seguir presionando hasta obtener una “compensación simbólica”, Pous dijo:

Guillermo Pous “Cualquier interpretación que un abogado con dos dedos de frente pueda dar, es una amenaza y una extorsión. Quien inició toda esta narrativa y toda esta dialéctica fue su esposo. Su esposo en un programa en vivo a través de sus canales digitales, teniendo a su mujer al lado, se burló de ella. Él fue quien se burló, quien la exhibió, quien la sexualizó”

Para finalizar, aseguró que la parte acusatoria ha rechazado cualquier intento de mediación y mencionó que ‘La cotorrisa” tendría todo el “derecho no solamente a defenderse, sino a solicitar, exigir y a obtener una compensación por estos daños que este par de personas les está provocando”.

¿Qué está pasando con la demanda contra Ricardo Pérez y Slobotzky de ‘La cotorrisa’?

El pasado 6 de enero se llevó a cabo una audiencia en la que los presentadores de ‘La cotorrisa” no asistieron y mandaron a sus abogados en su representación. De acuerdo con el equipo legal, la audiencia fue para ratificar medidas de protección para Jessica Bustos.

Y es que Bustos y Xuxo Dom han dicho que, además de las amenazas que estarían recibiendo, el proceso está lleno de “irregularidades” y hasta han acusado a los presentadores de “sobornar” a la autoridad para salir beneficiados.

Esta acusación ha sido negada por los abogados de los influencers y señalaron en un comunicado que, tras evaluaciones, Jessica no presenta signos de una persona que sufrió acoso y/o abuso.

