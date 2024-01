La Wanders es víctima de una mala cirugía tras ser inyectada con polímeros ¿Peligra su salud?

Yaren Licona, mejor conocida como ‘la Wanders lover’, se encuentra pasando por momentos complicados de salud. Luego de que hace unos días le detectaran que tenía polímeros en los glúteos, ahora tendrá que pasar por una cirugía para que su salud no sea afectada.

La presentadora dio una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante en la que confesó que ha comenzado a presentar fiebre e inflamación en sus glúteos. Esto, debido a que le inyectaron un material que no debían utilizar.

La presentadora recordó que los primeros síntomas comenzaron durante su viaje a Quebec, Canadá, para visitar a su hija que se encuentra estudiando allá. Pero debido a la fiebre, tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital de aquella ciudad.

“El 27 de diciembre empecé con una gripe normal. Entonces yo me fui a inyectar… y cuando me inyecté empecé como con temperatura en los glúteos. Empecé a ver cómo se inflamaron, pero tenía mi vuelo”.

‘La Wanders’ confesó que estaba muy asustada, por lo que buscó ayuda de sus amigos médicos, a quienes contactó por mensajes. Ellos le comentaron que habría sido una reacción de polímeros y tenía que ser atendida lo más pronto posible.

La famosa confesó que de inmediato fue atendida con medicamento y suero para estabilizar y poder controlar la fuente de infección que le dio.

Cuando por fin regresó a México, visitó a un cirujano, quien confirmó que tenía polímeros y le dio únicamente dos opciones y con ambas tendrá que pasar por una cirugía invasiva.

“La primera es: para quitar el polímero me tienen que amputar el glúteo. Dije: ‘No, claro que no’, o sea, eso no va a pasar. Me dijeron: ‘Es que podemos ponerte un implante. La piel todavía está bien. La podemos salvar’”.