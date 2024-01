Los cantantes Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron el fin de semana pasado el bautizo de su hijo, León, en un lujoso evento en Huamantla, Tlaxcala, tierra natal del intérprete de ‘Que lo nuestro quede nuestro’.

Para la ocasión, la pareja eligió una temática inspirada en el ‘Rey león’, la popular película animada de Disney. La decoración de la fiesta incluyó figuras enormes de animales de la sabana africana, así como decoraciones inspiradas en la cinta.

La celebración se llevó a cabo en Casa Huamantla, un espacio histórico y lujoso donde el cantante ya ha grabado videos musicales antes. El recinto fue decorado con flores y luces, y el ambiente estuvo amenizado por una banda con la que los exacadémicos no dudaron en deleitar a sus invitados ¡cantando juntos!

La pareja se dejó ver muy enamorada y feliz en el bautizo de su hijo / Instagram

Te puede interesar: Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera bautizan a su hijo al estilo del Rey león; así fue la fiesta

Sin embargo, este magno evento ha causado polémica en redes sociales, ya que la exacadémica no habría invitado a todos sus excompañeros de Venga la alegría, tal fue el caso de Ricardo Casares.

Muchos internautas comenzaron a especular que la esposa de Rivera y Ricardo estaban peleados, principalmente, después de que presentara la nota de la fiesta de manera breve en el programa.

No obstante, el conductor compartió un video en el que aclara que no existe ningún problema entre él y la también cantante, a quien sigue considerando una gran amiga, pese a que ya no trabajan juntos desde hace algún tiempo.

Instagram

Cynthia Rodríguez comparte fotos inéditas del bautizo de su bebé con Carlos Rivera

Tras todas las especulaciones que surgieron por los invitados al bautizo de León, el bebé de Cynthia y Carlos, la también cantante habría respondido a todos sus detractores con su más reciente publicación.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Cynthia Rodríguez habría dejado claro que no le interesan las críticas, por lo que agradeció a todos sus familiares y amigos su asistencia a uno de los días más importantes de su vida.

La decoración fue del Rey León / Instagram

No te pierdas: Ricardo Casares explica por qué no fue invitado al bautizo del hijo de Cynthia Rodríguez

Y no solo eso, sino que compartió con sus seguidores imágenes inéditas de la gran fiesta, la iglesia, el menú, los arreglos, el baile entre amigos, la música y mucho más, esto aunado a un emotivo mensaje:

“Bautizo de nuestro angelito hermoso León. La misa fue hermosa y la celebración la recordaremos para siempre. ¡Gracias familia y amigos por acompañarnos! @casahuamantla fue el lugar perfecto para celebrarlo”. Cynthia Rodríguez

Te puede interesar: Pablo Lyle está tranquilo y se encuentra motivado pese a estar en prisión, revela Mane de la Parra

De esta forma, Rodríguez manifestó que está más que contenta con el evento que llevó a cabo junto a su esposo, Carlos Rivera, para celebrar el bautizo de su bebé.

Así lo publicó Cynthia Rodríguez: