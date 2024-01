Ricardo Casares explica por qué no fue invitado al bautizo del hijo de Cynthia Rodríguez

El pasado 20 de enero, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez festejaron el bautizo de su hijo con una fiesta temática del ‘Rey león’ en Huamantla, Tlaxcala, tierra natal del famoso intérprete de Te esperaba.

Por supuesto, la pareja estuvo acompañada de familiares y varios amigos cercanos del medio artístico, tanto de TV Azteca como de Televisa. Destacó la presencia de Laura G y Kristal Silva, quienes fueron compañeras de Rodríguez en Venga la alegría.

Si bien el festejo fue muy grato para los exacadémicos y sus invitados, la polémica no se hizo esperar por la ausencia de Ricardo Casares, también excolega de Cynthia en el matutino de la televisora del Ajusco.

Muchos internautas comenzaron a especular que la esposa de Rivera y Ricardo estaban peleados, principalmente, después de que presentara la nota de la fiesta de manera breve en el programa.

Conductores y exconductores de VLA en el bautizo del hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez / Instagram

Mira: Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera bautizan a su hijo al estilo del Rey león; así fue la fiesta

A raíz de los rumores, el conductor compartió un video en el que aclara que no existe ningún problema entre él y la también cantante, a quien sigue considerando una gran amiga, pese a que ya no trabajan juntos desde hace algún tiempo.

“Vamos a hablar de mi enemiga, al parecer. Es una mujer que, como pueden ver en las imágenes, no me llevo bien con ella. No la conozco hace más de 20 años. No era la mujer con la que más convivía en VLA. Vamos a dejar algo en claro, a Cynthia la adoro”, expresó.

RICARDO CASARES REACCIONA A LA POLÉMICA DE CYNTHIA RODRÍGUEZ Y CARLOS RIVERA. pic.twitter.com/ZMHBCVC0Y3 — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) January 24, 2024

Ricardo Casares explica por qué no fue invitado al festejo

Además de dejar en claro el gran cariño que le tiene a la pareja, Ricardo recordó que ellos suelen ser muy reservados con su vida privada. Dijo que robablemente no lo invitaron debido a que da los espectáculos en el matutino.

A palabras del presentador, entiende la decisión de las celebridades y afirmó que esto no cambia la amistad que tienen de por medio.

“También entiendo que, a quienes nos dedicamos a hablar de los espectáculos, no nos consideren para uno u otro evento. Está bien. No hay ningún problema. Seguimos siendo amigos” Ricardo Casares

Checa: Así celebraron Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera los cinco meses de su hijo

Ricardo Casares aclara por qué la nota sobre el bautizo fue corta

Para finalizar, el conductor mencionó que no pudo dar la cobertura que le hubiera gustado sobre el tema debido a que no había tantas imágenes disponibles, además de que tampoco tenían disponible una entrevista con la pareja.

“Se dio la nota y listo. No hay nada que comentar. Si no había una entrevista, no había una conferencia de prensa, no había nada que comentar. Cynthia es una de las mejores compañeras que he tenido en mi vida. Entiendo perfectamente por qué no vamos”, concluyó.

Te recomendamos: Carlos Rivera publica enternecedora foto junto a Cynthia Rodríguez y su bebé ¡Su primera Navidad!