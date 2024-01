LCDLF: Comienzan los problemas por la comida; ¡Fernando Lozada ya regañó a Christian Estrada!

El inicio de La casa de los famosos 4 pinta bien, con todos comprometidos a compartir risas, amor, alegría y apoyo mutuo. Sin embargo, estas palabras perdieron su brillo, ya que en la tarde de este jueves, el ambiente se volvió más tenso con la primera disputa entre Leslie Gallardo y Thali García. Ahora, el foco de conflicto es la comida, y Christian Estrada ha sido el primer reprendido por sus acciones.

Fernando Lozada decidió tomar cartas en el asunto y regañó a Christian Estrada.

El participante Fernando Lozada tomó la iniciativa de abordar un tema candente en la casa al regañar a Christian Estrada. La razón detrás de este regaño fue la aparente falta de consideración de Christian hacia los demás participantes a la hora de las comidas. Un clip que ya es viral muestra el momento donde a Fer se le escucha tratar de hacer que Estarada entre en razón.

“No, gordo, ya se acabó, o sea, la cosa es que eso (la comida) tenemos que pensarlo para todos. Ahorita si tú dices: ‘Me hago un huevito’ y te lo haces. No está mal en tu casa. Igual yo lo pienso. El tema es que entre todos debemos llegar a un acuerdo” Fernando Lozada

En ese momento Christian daba la impresión de no entender a Fernando, pues aseguraba que sí estaba compartiendo y por eso le había hecho huevo a todos.

Por lo que en un segundo intento de hacerlo entrar en razón, el exacashore le explicó que el hecho de invitar a todos a comer de esa manera hace que los suministros se acaben y le dio un ejemplo con Alana.

“Lo que están haciendo ellas, la chavita esta que ganó lo de cocina (Alana) es una pistol4 para todo este tema e hizo un menjurje para hacer hot cakes gigantes con cuatro huevos y de ahí tragamos todos, porque si cada quien dice, un huevo para mí nadamos. Solo hay que considerarlo” Fernando Lozada

Al final pareciera que Christian Estrada entendió el punto que Fernando quiso darle a entender. Sin embargo en redes notaron como solo le daba el avión a Lozada.

Las redes apoyan a Fernando y se burlan de Christian

Como era de esperarse, en las redes sociales se expresaron diversas opiniones y comentarios, tales como: “Apenas llegaste y ya te vas. Fernando come mucho. Se va a poner de malas sin comida”, “Y le vale. Christian fuera por ser el ex de la Ferka, byeeee”, “Cristian va a salir primero, no aguanta las críticas”, “Cristian le vale porque sabe que va a ser de los primeros en salir”. Se pueden observar comentarios como “Se me hace bien vale madres”.

