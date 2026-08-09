¡Desaparece estatua de Eugenio Derbez! Fue vandalizada y no hay rastro de su paradero; esto se sabe ¿fue un robo?

La trayectoria de Eugenio Derbez ha sido aplaudida por el público mexicano, pero, al parecer, no todos tienen al comediante como uno de sus favoritos. A pesar de haber construido una estatua en su honor, ahora dicha figura está desaparecida. ¿Qué le pasó?

Eugenio Derbez tuvo estatua en su honor / Redes sociales

¿Cuándo y dónde construyeron una estatua de Eugenio Derbez?

La relación entre Eugenio Derbez y Acapulco quedó marcada por No se aceptan devoluciones, película estrenada en 2013 que protagonizó, dirigió y coescribió. Una parte importante de la historia fue filmada en el puerto.

Debido al impacto que tuvo la producción en la imagen turística de Acapulco, locales decidieron rendir homenaje al actor con una estatua de bronce. La escultura fue develada en octubre de 2021 en una glorieta que, desde entonces, lleva el nombre de Glorieta Eugenio Derbez.

Sin embargo, el reconocimiento no tuvo la recepción esperada entre todos los habitantes. Desde sus primeros días, la apariencia de la estatua provocó críticas y comentarios negativos, al grado de ser vandalizada apenas unos días después.

Pese a las críticas, meses después la estatua regresó a la misma glorieta. Ahí permaneció durante varios años, hasta la fecha. ¿Qué sucedió?

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Estatua de Eugenio Derbez en Acapulco / Redes sociales

¿Por qué la estatua de Eugenio Derbez está desaparecida?

La historia tomó un nuevo giro durante la última semana de julio de 2026, cuando habitantes de Acapulco se percataron de que la estatua de Eugenio Derbez ya no se encontraba en la glorieta.

De acuerdo con testimonios difundidos por el programa De primera mano, la desaparición tomó por sorpresa a locales, ya que todo fue repentino:

De acuerdo con vecinos y comerciantes, el retiro ocurrió durante la noche, y nadie observó cuando fue desmontada de la pieza. Reporte de De primera mano

Hasta el momento, las autoridades municipales no han dado una explicación sobre lo ocurrido, ni han precisado si la escultura fue retirada de manera oficial. Por ahora, la gente vive en la incertidumbre. ¿Qué habrá pasado?

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¿La estatua de Eugenio Derbez en Acapulco fue robada?

La polémica alrededor a la estatua de Eugenio Derbez ha resurgido, y es que a pesar de que muchos no querían que estuviera ahí, otros tantos ya lo consideraban un monumento importante del puerto.

Por otra parte, uno de los vecinos de la zona fue cuestionado acerca de la figura, pues podría existir la posibilidad de que no fuera retirada por autoridades, si no robada:

Hace como dos semanas llegué a las 6:30 de la mañana más o menos y ya no estaba la estatua. Un día anterior, yo la vi, me fui como a las 6 de la tarde y estaba ahí. Al otro día ya no estaba, yo supuse que a lo mejor el gobierno le había dado mantenimiento, pero después ya supimos que no era el gobierno, era que ya se la habían robado. Vecino de la zona

Lo que comenzó como un homenaje a Eugenio Derbez, terminó convertido en una curiosa historia de vandalismo, retiro y, ahora, desaparición. ¿Dónde estará la escultura? Aún no se sabe.

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