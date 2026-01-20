Eduin Caz reaparece con mensaje para Daisy Anahy tras supuesta infidelidad con mejor amigo, ¿divorcio?

El nombre de Eduin Caz ha sido tendencia en los últimos días. Y es que se ha comenzado a circular el rumor de que su esposa, Daisy Anahy, supuestamente le habría sido infiel con ‘el Yaki’, padrino de su hijo y gran amigo del cantante. En medio de las especulaciones, el vocalista de Grupo Firme compartió un mensaje para su esposa. Para muchos, lo que dijo sería una manera de responder a los rumores, ¿confirmó su divorcio?

Eduin Caz y su esposa / Redes sociales

¿Por qué se dice que Daisy Anahí le fue infiel a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme?

Los rumores empezaron después de que Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, compartiera un video en TikTok con el tema ‘Todo lo fue’, canción de Lenin Ramírez, de fondo. Y es que el sencillo habla justamente sobre una infidelidad.

En redes sociales se comenzó a decir que Daisy realmente se reconcilió con Eduin en 2024 para presuntamente “vengarse” de las infidelidades que este último cometió en el pasado. En cuanto al tercero en discordia, se dice que, presuntamente, se trataría de ‘el Yaki’, exvocalista de ‘Banda El Recodo’.

Este último, además de colega, sería un gran amigo de Eduin Caz. Incluso, llegó a ser padrino de uno de sus hijos y han colaborado juntos en diversas presentaciones.

En aquel entonces, Eduin simplemente habría comentado el video de su esposa con las siguientes palabras: “SPTM Qué hermosa”. Esta situación ha generado opiniones divididas. Si bien algunos consideran que todo es una “teoría absurda”, otros sostienen que Daisy presuntamente “ya se desquitó”.

Daisy Anahy / Redes sociales

¿Qué ha dicho Eduin Caz sobre la presunta infidelidad de Daisy Anahy?

Hace unas horas, Eduin Caz, intérprete de ‘Ya supérame’, reapareció en redes sociales con un contundente mensaje para Daisy Anahy. Y es que el vocalista de Grupo Firme usó su Instagram para celebrar su 11 aniversario de bodas.

El artista subió una fotografía desde la Torre Eiffel de París. Se les pude observar dándose un romántico beso mientras que él sostiene un ramo de rosas “buchón”. En la descripción, puso: “Feliz 11 aniversario”.

En respuesta, Daisy se dijo muy feliz por estar con él y agradeció las sorpresas que le dio en este día tan importante: “Un llorar por las sorpresas de este aniversario. 11 años celebrados de la mejor manera, estar contigo viviendo un sueño es lo más bonito que puede pasarme”, indico.

Si bien ninguno de los dos hizo referencia directa a los rumores de infidelidad, para muchos, sus respectivos mensajes fueron una forma de demostrar que, pese a los chismes, están más enamorados que nunca.

¿Cómo fue la historia de amor entre Eduin Caz y Daisy Anahy?

El romance de Eduin Caz y Daisy Anahy comenzó en 2009, cuando ambos iban en preparatoria. Duraron seis años de novios y después se casaron. La propia Daisy ha contado que pasaron tiempos difíciles antes de que él despegara como cantante, llegando a vender ropa en los tianguis.

Todo parecía ir bien. No obstante, la fama y el éxito de Grupo Firme hizo que la relación se tambaleara. El mismo Eduin ha admitido que le fue infiel a su esposa y se volvió adicto al alcohol.

En 2023, durante el embarazo de su tercer hijo, ella decidió separarse. En aquel entonces, él decidió tomarse una pausa en su carrera. No fue hasta 2024 que se reconciliaron y decidieron empezar de nuevo. Desde ese entonces, se han mostrado muy felices.

