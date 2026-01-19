¿Daisy Anahy le fue infiel a Eduin Caz? Publica video y desata rumores ¡el cantante de Grupo firme reacciona!

En su momento, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y Daisy Anahi protagonizaron una de las rupturas más mediáticas del medio artístico. Al final se reconciliaron y ahora se muestran más enamorados que nunca, algo que alegró a sus fanáticos. Aunque ya ha pasado algún tiempo desde esto, el tema vuelve a tomar relevancia. Y es que han surgido rumores de que, presuntamente, Daisy Anahy le habría sido infiel al cantante. Incluso se destapó quién sería el supuesto tercero en discordia. Esto es lo que se dice en redes.

¿Por qué Eduin Caz, vocalista de Grupo firme, y Daisy Anahy terminaron su relación?

Todo se suscitó en 2023. Tras más de 13 años de relación, Eduin Caz y Daisy Anahy se separaron. El asunto se dio a conocer después de que el cantante, durante el Premio Lo Nuestro de ese año, se refiriera a Daisy como su “exesposa”. En aquel entonces, la joven estaba embarazada de su tercer hijo.

En ese momento, se dijo que el motivo había sido una infidelidad del cantante. En el pasado, Eduin reconoció haber engañado a su esposa. No obstante, señaló que ya habían superado esta crisis. Justamente, en el día del amor y la amistad de ese año, lanzó una dedicatoria a la madre de sus hijos diciendo que ya había pedido “perdón por su pasado”, pero que respetaba su decisión de haberlo dejado.

Pese a sus palabras, Eduin no se rindió y luchó por reconquistarla. Incluso, pausó su carrera artística para lograrlo. Tras un año separados, en 2024 se dieron otra oportunidad. En mayo de ese año, se viralizó un video de ellos besándose y abrazándose.

Poco después de eso, renovaron sus votos. Desde ese momento, el cantante no ha dudado en expresar lo mucho que la ama. En tanto que ella suele apoyarlo en su carrera y mostrar imágenes en redes sociales que dejan más que claro lo enamorados que siguen.

¿Por qué se dice que Daisy Anahy habría confirmado una infidelidad a Eduin Caz, vocalista de Grupo firme?

Los rumores de una presunta infidelidad por parte de Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, comenzaron después de que esta compartiera un video de ella con la canción ‘Todo lo fue’ de Lenin Ramírez, que justamente habla de un romance extramarital, como fondo.

Si bien la mujer no mencionó nombres, los internautas empezaron a teorizar que era una especie de confirmación de un supuesto engaño. Según las especulaciones de usuarios en redes sociales, el tercero en discordia presuntamente sería un artista llamado ‘el Yaki’, quien ya habría trabajado con Grupo Firme en el pasado.

Estos son los comentarios que se podían leer en el video:



“¿A qué sabe el Yaki? No seas egoísta”

“Eso, comadre, nosotras te guardamos el secreto”

“Aquí las que sabemos por qué una mujer perdona”

“Botón de las que opinamos que Daysi lo perdonó por amor (guiño, guiño)”

“Se súper nota que ya se las cobró”

“Así se hace”

Los rumores entre usuarios apuntan a que, presuntamente, Daisy también habría sido infiel para “cobrarse” las traiciones que le “aguantó” al padre de sus hijos y, después, habría decidió volver con Eduin. Hasta el momento, la mujer no se ha pronunciado ante esto.

En tanto que Eduin simplemente se limitó a comentar: “SPTM, qué hermosa”.

Para muchos, esta respuesta daría a entender que al artista no le interesan las especulaciones sobre su matrimonio.

¿Quién es ‘el Yaki’, cantante señalado como presunto amante de Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz?

Luis Alfonso Partida, mejor conocido como ‘el Yaki’, es un cantante de regional mexicano originario de Sinaloa. Actualmente tiene 36 años y saltó a la fama en 2008, tras haber sido el vocalista de Banda El Recodo de Cruz Lizárraga.

Debido a una cirugía en las cuerdas vocales, se salió de la agrupación en 2012. Luego de haberse recuperado, comenzó su carrera en solitario, lanzando éxitos como ‘Dije’, ‘Nomás ese rey’ y ‘Convénceme’.

Es uno de los mejores amigos de Eduin. Incluso llegó a ser padrino de uno de sus hijos. También han colaborado en varias ocasiones, por lo que, para muchos, el hecho de que ‘el Yaki’ sea el presunto amante de Daisy Anahí sería muy grave.

Sin embargo, ninguno de estos rumores han sido confirmados por los implicados en esta polémica. Por esta razón, queda puntualmente en calidad de especulaciones de usuarios en redes.

