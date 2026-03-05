Futbolista mexicano coquetea con famosa periodista, tras rumores de infidelidad en su matrimonio; ¿quién es?

A unos días de que el actor Chris Pazcal hablara con TVNotas sobre su matrimonio, tras rumores de infidelidad con Alejandra Robles Gil, una nueva figura pública se encuentra en el ojo del huracán, después de haber coqueteado con una periodista mexicana.

Un famoso futbolista mexicano ha estado envuelto en recientes polémicas, luego de que su esposa presuntamente le fue infiel durante un concierto, las cosas parecen haber cambiado. El famoso vídeo que se viralizó hace algunos años retoma fuerza ya que recientemente el futbolista coqueteó con una reconocida periodista deportiva. Te contamos de quién se trata.

Pixabay

¿A qué futbolista mexicano le fueron infiel hace unos años?

Antonio Briseño, también conocido como “el Pollo”, es actual jugador del Club Toluca, un reconocida defensa que ya fue campeón del mundo con México, en su categoría sub 17.

Tras esta nueva polémica, usuarios revivieron el escándalo en 2022 que involucró a su entonces esposa, la modelo Alethia Sada. En aquel año comenzaron a circular en redes sociales fotografías y videos en los que ella aparecía en un palenque del cantante Carín León acompañada de otro hombre.

En ese momento, una usuaria compartió imágenes del evento asegurando que el acompañante no era Briseño. En el material se observaba a la modelo junto a un hombre que la rodeaba con el brazo, lo que desató especulaciones sobre una posible infidelidad.

La polémica creció cuando internautas comenzaron a investigar la identidad del acompañante. Finalmente, se señaló que el hombre era José Barba, quien en ese momento era pareja de Camila Rendón.

Aunque su relación se mantuvo por algún tiempo, después anunciaron su separación.

Esposa del “Pollo” Briseño siendo infiel / Redes sociales y canva

¿Con qué famosa periodista mexicana “coqueteó” “el Pollo” Briseño?

El futbolista mexicano, Antonio Briseño, llamó la atención al enviar un mensaje público a Miroslava Montemayor durante una conversación en la plataforma X, lo que generó debate entre aficionados y seguidores del entretenimiento deportivo.

Todo comenzó durante la transmisión de un encuentro entre Newcastle United y Manchester United. En el partido, el defensa Dan Burn celebró una acción defensiva con un gesto que recordó a la forma característica en que suele festejar Briseño.

La situación fue mencionada por la comentarista deportiva Majo González (compañera de Montemayor), quien comparó la celebración del futbolista inglés con la del zaguero mexicano. El comentario fue aparentemente casual, pero terminó llamando la atención del propio Briseño, quien decidió responder públicamente en redes sociales.

Gracias, gracias por el saludo Majo. Aprovechando la dinámica de saludos, ahí me saludas a Miroslava Montemayor. ¡Besos y abrazos! Antonio Briseño

La propia Montemayor respondió al tuit con emojis de risa, lo que incrementó aún más la conversación en redes sociales y generó miles de interacciones entre aficionados al futbol. ¿ Se viene romance ?

Antonio “Pollo” Briseño coquetea con Miroslava Montemayor / X: @pollobv, redes sociales y canva

¿Cuál es la trayectoria futbolística de Antonio “el Pollo” Briseño?

Antonio Briseño es un futbolista mexicano reconocido por su intensidad defensiva y liderazgo en la cancha. Nació el 5 de febrero de 1994 en Guadalajara, Jalisco.

Briseño comenzó su formación en las fuerzas básicas del Atlas Fútbol Club , una de las canteras más importantes del futbol mexicano.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2011, cuando formó parte de la selección mexicana que ganó la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2011 celebrada en México.

Tras su etapa inicial con Atlas, Briseño tuvo varias experiencias en distintos clubes como:



Tigres UANL,

FC Juárez,

Veracruz,

Feirense de Portugal,

Chivas de Guadalajara y,

Toluca FC (club actual).

