Integrante de Grupo Firme sufre accidente en pleno concierto y termina en el hospital, ¿se cancela la gira?

Luego de que Eduin Caz explotó contra La casa de los famosos México 2026 tras defender a Ese Pérez, Grupo Firme se trasladó hasta Tijuana para deleitar al público con sus más grandes éxitos; sin embargo, nunca imaginaron lo que sucedería con uno de sus integrantes. ¿Se cancela la gira? ¡Te contamos los detalles!

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Integrante de Grupo Firme sufre accidente. / Mezcalent

¿Quién es el integrante de Grupo Firme que sufrió un accidente en pleno concierto?

A través de redes sociales, Jhonny Caz compartió un video del accidente que sufrió en pleno concierto durante sus presentaciones en Tijuana. Por lo que se observa en el clip, el cantante está disfrutando de la presentación junto a su hermano, Eduin Caz, cuando de pronto desaparece del escenario.

Pese a que en el clip parecía que todo se trató de un mal paso al no percatarse del fin del escenario, horas más tarde Jhonny compartió en sus redes que estaba en el hospital y dio a conocer el diagnóstico del médico tras haber sido auxiliado por los presentes en el lugar.

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Jhonny Caz sufre accidente en pleno concierto de Grupo Firme. / Instagram: @grupofirme

¿Cómo se encuentra Jhonny Caz tras caer del escenario en concierto de Grupo Firme?

De acuerdo con la descripción de su video, Jhonny Caz sufrió un esguince de segundo grado en su tobillo, por lo que tendrá que usar muletas durante las próximas semanas. Hasta ahora, no se ha dado a conocer lo que pasará con su presencia en las giras.

Cabe señalar que el incidente no pasó a mayores e incluso el intérprete tomó la situación con humor en sus redes, al igual que sus seguidores, quienes no dudaron en hacerse presentes en la sección de comentarios:



“Hasta yo acabé mal ese día, pero no me arrepiento”,

“Pero el tequila no se soltó en ningún momento como debe de ser”,

“Como bella dama jamás dejo la copa, qué elegancia”,

“Como todo buen mexicano, riéndose de su propia desgracia” y

“Pero lo bailado quién nos lo quita”.

Cabe mencionar que la gira ‘La última peda’ de Grupo Firme comenzó a inicios de 2026 y desde entonces ha recorrido diferentes ciudades y países. Pese al incidente que sufrió Jhonny Caz, todo parece indicar que ya se se alistan para salir del país, lo que significaría que la gira continúa.

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¿Quién es Jhonny Caz, integrante de Grupo Firme que sufrió accidente?

Jhonathan Bencomo Cazares , conocido como Jhonny Caz, es originario de Tijuana, Baja California.

, conocido como Jhonny Caz, es originario de Es conocido por ser el segundo vocalista y una de las figuras principales de Grupo Firme, agrupación junto a la que sufrió el accidente.

Se declaró públicamente gay en 2020 y dos años más tarde fue nombrado Rey de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México.

y dos años más tarde fue nombrado en la Durante su presencia en Grupo Firme, se ha presentado en importantes escenarios como el Estadio GNP, el Estadio Azteca y Coachella.

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