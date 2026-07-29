¿La ‘Barby’ Juárez golpeó a un guardia en un concierto de Grupo Firme? La verdad detrás del rumor viral

Surge una nueva polémica para Mariana ‘la Barby’ Juárez. En los últimos días, ha circulado la información de que, presuntamente, agredió a un guardia de seguridad en un concierto de Grupo Firme. ¿Qué tanto de esto es verdad? La propia exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2023’ es quien aclara qué fue lo que pasó realmente.

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Barby Juárez aclaró si realmente golpeó a un guardia de seguridad / Redes sociales

¿Por qué se dice que Mariana ‘la Barby’ Juárez agredió a un guardia de seguridad?

A través de redes sociales, un internauta contó que, presuntamente, ‘la Barby’ Juárez tuvo un fuerte altercado con la seguridad durante el concierto reciente de Grupo Firme en el Estado GNP, recinto ubicado en CDMX.

Supuestamente, los guardias no querían dejarla pasar, ya que no portaba una pulsera que se les da a todos los “invitados especiales”. Al parecer, esto habría provocado el enojo de la boxeadora, quien presuntamente estaba en estado de ebriedad.

Según dijo, la boxeadora habría comenzado a golpear a uno de los guardias: “Ella no tenía esta pulsera… Quiso entrar a los camerinos, obviamente, la seguridad se lo impidió porque no traía la pulsera. Entonces, ‘la Barby’ Juárez se molestó tanto que incluso llegó a los golpes con el de seguridad”, expresó.

Si bien no ofreció mayores detalles, indicó que esta información la había obtenido de una “muy buena fuente”. También se dijo sorprendido de que la presunta noticia no se haya hecho viral en redes sociales, ya que había “mucha prensa” en el lugar.

“Esto fue lo que sucedió. Queremos saber su versión. A ver qué fue lo que pasó, porque pelearte con ‘la Barby’ Juárez… pues ella es una excampeona mundial del boxeo mexicano… debe ser (doloroso). No se debe hacer”, puntualizó.

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Internauta dijo que Barby Juárez estaba en estado de ebriedad cuando golpeó a un guardia de seguridad / Redes sociales

‘La Barby’ Juárez aclara la presunta agresión a un guardia de seguridad en concierto de Grupo Firme

En una entrevista para el periodista Ernesto Buitrón, Mariana ‘la Barby’ Juárez reconoció que sí hubo un conflicto con un guardia de seguridad en el concierto de Grupo Firme. No obstante, insistió en que ella jamás violentó a nadie.

Incluso reiteró que fue el propio custodio quien la agredió. De acuerdo con su testimonio, este individuo la ofendió de la nada y hasta la empujó.

“Fue un problemilla. Le dije: ‘Estoy esperando a Vicente’, un chico que me invitó y es amigo mío de muchos años. Me dijo: ‘¿Quién es Vicente? No, aquí Vicente es un pen…’ Me enojé y sí le dije una grosería… Solo fue una mala palabra; jamás fue para agredir. A lo mejor sí una agresión con una mala palabra, pero de tocarlo y eso, jamás. Empezó a empujar. Mi gente se metió y le dijo: ‘No la toques’”. La Barby Juárez

Mencionó que su propia seguridad la “hizo a un lado” para que el problema no escalara a más. Reconoció que todo este asunto la dejó muy molesta, principalmente porque se metieron con un ser querido.

La atleta no dijo si planea emprender algún tipo de acción legal por lo ocurrido. En tanto que sus fans le han aplaudido “el autocontrol” que tuvo para no “soltarle un golpe” al trabajador.

¿Quién es ‘la Barby’ Juárez, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ señalada de agredir a un guardia de seguridad?

María Anastasia Juárez Trejo, mejor conocida como Mariana ‘la Barby’ Juárez, es una excampeona de boxeo mexicano.

Actualmente tiene 46 años.

Hizo su debut profesional en el deporte a finales de los años 90.

Durante su carrera, tuvo 55 victorias.

Participó en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México 2026’.

Tiene una hija llamada Daphne.

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