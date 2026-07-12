Expareja de Marianne Gonzaga, agresora de Valentina, asegura que no ve a su hija desde hace 250 días|VIDEO

Luego de que se diera a conocer que presuntamente la bebé de la influencer Marianne Gonzaga, agresora de Valentina, estaba desaparecida, José Said regresó a redes sociales para hacer público que no ha podido ver a su hija desde hace 250 días y acusar públicamente a su expareja. ¿Qué está pasando con Marianne Gonzaga?

Lee: Destapan fotos del ataque de la influencer a Valentina ‘N'; difunden audios con advertencias

La influencer Marianne Gonzaga / Redes sociales

¿Por qué Marianne Gonzaga fue detenida en 2025?

Fue en febrero de 2025 cuando la influencer Marianne Gonzaga atacó con un arma punzocortante a Valentina en un departamento de la Ciudad de México. Ante las heridas que provocó en la víctima, quien fue trasladada de emergencia a un hospital, Gonzaga fue detenida.

Marianne Gonzaga fue imputada por lesiones calificadas y enfrentó un proceso legal que se extendió hasta el 23 de julio del mismo año, cuando consiguió su libertad condicional tras un acuerdo legal.

Al reincorporarse a sus actividades, Marianne Gonzaga se enfrentó a una serie de críticas en TikTok, plataforma en la que se desenvuelve, por lo que aseguró que solo buscaba transmitir las ideas de sus errores; sin embargo, el caso con su expareja y papá de su hija sigue latente.

Te recomendamos: Valentina Gilabert al borde de la muerte por segunda vez; sufrió infección en todos sus órganos, ¿qué se sabe?

Valentina Gilabert, modelo a la que atacó Marianne Gonzaga. / Instagram: @vale.gilabert

¿Qué ha pasado entre Marianne Gonzaga y su expareja José Said tras ser puesta en libertad?

Luego de que Marianne Gonzaga obtuvo su libertad condicional, se dio a conocer, por medio de un reporte de Excélsior, que José Saíd Becerril tenía una orden de restricción que le impide acercarse a su hija, fruto de su relación con la influencer.

Debido a que Becerril manifestó su preocupación por el bienestar de su hija, se dio a conocer en marzo de 2026 que se activó la Alerta Amber en Nuevo León luego de que la menor fue reportada como desaparecida, aunque horas después Gonzage aseguró que su hija se encontraba bien.

Cabe señalar que la activación de la Alerta Amber ocurrió luego de que un juez ordenara la presentación de la menor ante las autoridades para definir la situación legal, debido a que la orden no fue cumplida, las alarmas se encendieron. Desde entonces, no se había dado a conocer más información, hasta la reciente denuncia pública de José Said.

Lee: ¿Por qué criticaron a Valentina ’N’ en redes sociales, tras un comentario?

Marianne Gonzaga y José Said Becerril / Redes sociales

¿Por qué el ex de Marianne Gonzaga asegura que no ha podido ver a su hija?

José Said sorprendió al regresar a redes para denunciar públicamente que no ve a su hija desde hace 250 días y resaltó su preocupación por el bienestar de la menor, ya que asegura que nunca estuvo de acuerdo en que fuera expuesta públicamente.

“Yo nunca he estado de acuerdo en exponer a mi hija, ningún bebé debería estar expuesto como lo está mi hija por la cantidad de seguidores de su madre. Es una manera de usar a la hija para moneda de cambio, hacerme daño y buscar la forma de cambiar su imagen”. José Said

A lo largo del clip muestra pruebas de todo lo que ha dicho sobre su expareja y denuncia públicamente haber sufrido violencia, ya que en una ocasión intentó apuñalarlo, por lo que teme que algo le pase a su hija.

“Puede que este video lo vayas a llegar a ver tú, hija, quiero que sepas que no quiero dañarte. Llevo más de 250 días sin saber nada de ti”. José Said

Hasta el momento, no ha existido una reacción por parte de Marianne Gonzaga, quien sigue compartiendo contenido en sus redes.

No te pierdas: Padre de Valentina N revela la gravedad de las heridas de su hija y el temor de que su agresora sea liberada