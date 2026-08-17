¿Se confirma infidelidad a Eduin Caz? El Yaki rompe el silencio y aclara los rumores con Daisy Anahí

Cuando parecía que los rumores sobre una supuesta infidelidad de Daisy Anahy a Eduin Caz seguían creciendo en redes sociales, Luis Alfonso Partida, conocido como el Yaki, decidió ponerle fin a las especulaciones. El cantante de regional mexicano fue cuestionado directamente sobre las versiones que lo señalaban como el supuesto tercero en discordia en el matrimonio del líder de Grupo Firme.

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Eduin Caz y Daisy Anahy / TikTok: @sarahigomez / Instagram: @anahydpg/@eduincaz.

¿Qué dijo el Yaki sobre los rumores de una relación con Daisy Anahy?

El Yaki y Daisy Anahy volvieron a convertirse en tendencia luego de que el cantante apareciera en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde abordó las versiones que circulan desde hace varios meses en redes sociales.

El Yaki, señalado como supuesto amante de Daisy Anahy, fue cuestionado directamente sobre las especulaciones que lo vinculan sentimentalmente con la esposa de Eduin Caz. La pregunta fue clara: "¿Por qué dicen que le estabas tirando la onda a su señora?”.

El Yaki respondió tajante dejando claro que nunca ha existido una situación romántica entre ellos y que considera inaceptable siquiera pensar en una relación con la pareja de un amigo.

“Es mi comadre. Es mi comadre porque Eduin y yo somos compadres. Lo quiero mucho y realmente hay una amistad”. El Yaki

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El Yaki / Redes sociales

¿Cómo negó el Yaki una supuesta infidelidad de Daisy Anahy a Eduin Caz?

La supuesta infidelidad de Daisy Anahy a Eduin Caz ha sido uno de los rumores más comentados en redes sociales desde que algunos usuarios interpretaron ciertas publicaciones como mensajes ocultos sobre su vida sentimental.

El Yaki negó categóricamente los señalamientos y explicó que sus principios personales le impiden involucrarse con la esposa de un amigo. Incluso aseguró que el tema le molestó profundamente debido a que considera que pone en duda su honor y su educación.

El Yaki “La mujer de tu amigo se respeta. Como amigo leal y como hombre, la amistad y la lealtad están por encima de todo. La mujer no se toca, se respeta y es la señora de la casa. Yo jamás podría ver a la mujer de algún amigo con otros ojos ni de alguna otra manera”.

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¿Qué relación tienen actualmente el Yaki y Eduin Caz?

El Yaki y Eduin Caz mantienen una amistad cercana desde hace varios años. Además de compartir escenarios y colaborar musicalmente, ambos forjaron un vínculo personal que incluso los convirtió en compadres.

El intérprete reveló que habló directamente con Eduin Caz cuando aparecieron las versiones sobre una supuesta relación con Daisy Anahy. Según contó, llamó a su amigo para aclarar cualquier malentendido.

“En cuanto vi esa nota, levanté el teléfono y le dije a mi compadre: ‘Dime que no estás creyendo en este rollo, ¿no?’. Y me respondió: ‘No, compadre’. Nunca ha existido ninguna situación de ningún tipo. Jamás he permitido que se malinterprete absolutamente nada”.

¿De dónde surgieron los rumores sobre Daisy Anahy y una presunta infidelidad?

La historia entre Eduin Caz y Daisy Anahy ha estado marcada por momentos complicados. En 2023 anunciaron su separación tras más de 13 años de relación, una ruptura que se produjo en medio de rumores relacionados con antiguas infidelidades reconocidas por el propio cantante. Sin embargo, después de varios meses distanciados lograron reconciliarse, retomaron su matrimonio y renovaron sus votos.

Sin embargo, tras retomar su relación con Eduin Caz y mostrarse nuevamente unidos en redes sociales, Daisy Anahy despertó una nueva ola de rumores al publicar un video acompañado por la canción Todo lo fue, de Lenin Ramírez, un tema cuya letra aborda una relación extramarital.

La publicación no tardó en generar especulaciones entre los internautas, quienes interpretaron el mensaje como una posible indirecta relacionada con su historia sentimental. A partir de ese momento, diversos usuarios comenzaron a teorizar sobre una presunta infidelidad y señalaron al Yaki como el supuesto tercero en discordia, pese a que ninguno de los involucrados confirmó dichas versiones.