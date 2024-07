Cantante de regional mexicano es hospitalizado tras sufrir fuerte accidente

El cantante mexicano Luis Alfonso Partida, mejor conocido como “El Yaki”, alarmó a sus seguidores la noche del jueves 18 de julio al compartir en sus redes sociales que fue hospitalizado tras sufrir un fuerte accidente.

Con un video titulado “El momento de la trag3dia”, el artista deja ver cómo se partió la frente. Además de explicar a sus fanáticos lo sucedido para evitar preocupaciones.

Según su relato, todo ocurrió cuando se aventó un clavado en una alberca que, al parecer, no tenía suficiente agua, lo que provocó que se golpeara con el fondo.

El Yaki

“¡Señoras y señores! Mira nomás, qué barbaridad. Me gustaría decirles que la verdad me agarré a ch¡ng4zos con una bola de c4br0n3s, es más, que me p3l3é con mi mujer, que me 4r4ñó, que me p3gó unos ch¡ng4zos, pero no es cierto. La verdad es que tontamente cometí el error de aventarme un clavado”