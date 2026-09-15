¿Kimberly Flores le fue infiel a Edwin Luna antes de su “separación”? Estas fueron PRUEBAS de internautas

Kimberly Flores ha sido señalada nuevamente por presuntamente serle infiel a Edwin Luna, algo que muchos relacionan a la “pausa” que ambos tomaron en su matrimonio. El supuesto engaño habría surgido durante la participación en un reality. ¿Cómo fue?

Kimberly Flores y Edwin Luna terminaron su matrimonio / Redes sociales/Mezcalent

¿Cómo terminó la relación entre Edwin Luna y Kimberly Flores?

Después de nueve años juntos, Edwin Luna y Kimberly Flores decidieron poner una pausa a su relación. Fue el cantante quien dio a conocer la noticia mediante un comunicado dirigido a sus seguidores:

Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja. Comunicado de Edwin Luna

Por otra parte, pidió a sus seguidores evitar las especulaciones y los rumores alrededor de la decisión. Entre los comentarios de internautas surgió la posibilidad de que existiera una infidelidad u otra situación similar, versión que el cantante se encargó de negar:

Por respeto a nuestra familia, les pedimos que cualquier versión ajena a nosotros sea tomada con prudencia y que nos permitan atravesar este proceso en privado. Comunicado de Edwin Luna

Esto ha hecho que en redes revivan ciertas polémicas alrededor de la pareja, desde presuntos engaños, hasta un supuesto divorcio anticipado. ¿Cuál es la verdad?

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Edwin Luna y Kimberly Flores anunciaron “pausa” en su matrimonio / Redes sociales

¿Kimberly Flores le fue infiel a Edwin Luna durante su matrimonio?

Este rumor resonó entre la comunidad digital en horas recientes, pues Kimberly Flores llegó a ser acusada de presunta infidelidad a Edwin Luna, mientras ella formaba parte de La casa de los famosos.

Durante la competencia, Kim Flores y Roberto Romano compartieron abrazos, conversaciones y algunos momentos que fueron interpretados por parte de la audiencia como señales de coqueteo.

Kim explicó posteriormente en un video en YouTube, que aquella actitud habría formado parte de una estrategia que supuestamente había acordado previamente con Edwin Luna antes de ingresar al programa:

Lo amo, lo respeto, la palabra infidelidad nunca existió, la gente que vio realmente el 24/7 del programa se dio cuenta de que no llegamos a ese punto, ya les voy a aclarar los demás detalles. Kimberly Flores

Sin embargo, la polémica no terminó ahí, pues posteriormente surgió una versión que señalaba que ambos habrían tenido un encuentro íntimo antes de entrar oficialmente a la casa.

Es importante señalar que esta versión fue presentada como un relato de terceros y no como un hecho comprobado públicamente.

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Kimberly Flores y Roberto Romano muy cercanos en La casa de los famosos / Redes sociales

¿Cuándo y cómo inició la relación entre Kimberly Flores y Edwin Luna?

Edwin Luna ha contado en diferentes ocasiones que conoció a Kimberly Flores en Guatemala, cuando ella fue la encargada de abrir uno de los conciertos de La trakalosa de Monterrey.

Por su parte, Kimberly relató en una entrevista con ‘Las estrellas’ que la química entre ambos surgió casi de manera inmediata desde aquel primer encuentro:

Me tocó abrir un concierto, había unos cantantes, luego entrábamos nosotros y después entró la banda y abajo, donde nos piden la foto del equipo con toda la banda, ahí veo por primera vez a Edwin (…) Cuando lo saludo, me dice ‘oye qué bien bailas’ y ya, después me encuentra en Instagram, pero uno se queda así como '¿qué contesto?’. Así fue cuando ya empezamos a platicar y después me dijo que le gustaba Guatemala, que quería ir a conocer Antigua, así fue cómo empezó la amistad y luego la relación. Kimberly Flores

El romance avanzó rápidamente y, en 2018, Edwin y Kimberly anunciaron que estaban esperando a su primera hija juntos. Meses después, en septiembre de ese mismo año, el cantante sorprendió a Kimberly al pedirle matrimonio durante una emisión de La academia.

Finalmente, tras el nacimiento de su hija, la pareja contrajo matrimonio el 27 de julio de 2019 en la Catedral de Monterrey.

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