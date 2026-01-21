Edwin Luna confiesa que vive con un trastorno incurable y cómo lo descubrió: “Todo se me olvida”

Edwin Luna, vocalista de la Trakalosa de Monterrey, dio a conocer que padece un trastorno que no tiene cura, una revelación que hizo al hablar de su estado de salud y de cómo descubrió que tenía esta condición que comenzó a afectar su vida cotidiana. El cantante explicó su situación revelando el impacto que este padecimiento tiene en su día a día, tanto en lo profesional como en lo personal, y aclarando los alcances reales de su diagnóstico, ¿qué le pasa a Luna? Aquí te contamos todos los detalles.

Edwin Luna revela qué lo llevó al médico: el trastorno incurable que hoy enfrenta. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Edwin Luna, vocalista de la Trakalosa de Monterrey?

Edwin Luna reveló que el trastorno incurable que padece es Trastorno por Déficit de Atención de Hiperactividad (TDAH), diagnóstico que recibió tras someterse a estudios médicos al notar olvidos constantes en su vida diaria. El vocalista de la Trakalosa de Monterrey explicó que decidió atenderse cuando estas situaciones comenzaron a preocuparle, y fue entonces cuando los especialistas confirmaron que se trata de una condición que probablemente lo ha acompañado desde la infancia.

Además, detalló que el diagnóstico le permitió entender mejor ciertos episodios cotidianos y la manera en la que organiza su rutina. Compartió que lleva alrededor de año y medio o dos años bajo tratamiento médico y que, para evitar contratiempos, utiliza recordatorios tanto en el celular como en una agenda física, ya que reconoce que confiar solo en uno puede no ser suficiente. Señaló que la medicación forma parte de su día a día y que todo se encuentra controlado bajo supervisión profesional.

“Sí me hicieron un diagnóstico, tengo los estudios y todo, no es nada que te asuste. Muy probablemente desde niño lo tengo y me decía la doctora que eso también en muchas ocasiones ayuda para ser creativos, como lo hemos sido ahora con la música”, compartió el cantautor durante una entrevista con medios.

Olvidos, sustos y una decisión médica: Edwin Luna confiesa qué trastorno incurable tiene. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo se dio cuenta Edwin Luna de que tiene TDAH?

Edwin Luna explicó que la decisión de acudir al médico surgió a partir de una serie de olvidos que comenzaron a repetirse en su vida diaria y que, con el tiempo, dejaron de parecerle situaciones aisladas. El vocalista de La Trakalosa de Monterrey relató que al inicio eran episodios que incluso le provocaban risa, como perder objetos en lugares inesperados, pero poco a poco estos hechos se volvieron motivo de preocupación y lo llevaron a cuestionarse si algo más estaba ocurriendo.

Uno de los momentos que marcó un punto de quiebre, según contó, fue un incidente familiar que ocurrió mientras se encontraba de gira. Tras recibir una llamada de su esposa Kimberly Flores por un accidente automovilístico, Luna se comprometió a averiguar el seguro del vehículo, pero el paso de las horas evidenció que había olvidado por completo hacerlo. Esa experiencia, explicó, fue determinante para regresar a Monterrey y buscar atención médica, al considerar que se trataba de una situación importante que no podía pasarse por alto.

“En ese momento regresé a Monterrey de gira y tomé la decisión de irme a consultar porque algo como muy importante como tu familia y que se te olvide, ya no es normal”, relató el cantante. En contraste con esos episodios, el cantante compartió que hay algo que permanece intacto en su memoria: la música. Señaló que, a pesar de los olvidos cotidianos, las canciones nunca se le van de la mente, un aspecto que incluso fue comentado por su doctora al hablar de su diagnóstico y de aquello en lo que mantiene su atención de manera constante.

“Todo se me olvida, menos mis canciones”, dijo Edwin Luna al recordar lo que comentó durante la consulta médica. “Tu foco es ahí, es lo que más disfrutas”, le explicó la especialista. El cantante también narró situaciones como guardar las llaves del carro en el congelador o no devolver una llamada importante tras el accidente de su familia, lo que lo llevó a concluir que era momento de atenderse y a recomendar que, ante señales similares, se consulte a un profesional y no se recurra al autodiagnóstico.

La preocupación de Edwin Luna comenzó con una situación con su esposa Kimberly Flores. / Foto: Redes sociales

¿Qué es el TDAH que padece Edwin Luna?

Según Medline Plus, el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, que padece el cantante Edwin Luna, es un trastorno del neurodesarrollo que, por lo general, se identifica por primera vez durante la infancia, aunque en muchos casos se mantiene en la edad adulta. Existen personas que no reciben un diagnóstico sino hasta años después, cuando ciertos síntomas comienzan a interferir con su vida cotidiana y los llevan a buscar orientación médica especializada.

Este trastorno se caracteriza principalmente por dificultades para mantener la atención, problemas para regular conductas impulsivas y, en algunos casos, niveles elevados de actividad. El TDAH puede manifestarse de distintas formas en cada persona, lo que explica por qué su detección no siempre ocurre en las primeras etapas de la vida y requiere una evaluación profesional para establecer un diagnóstico adecuado.

