Ex de Nodal, tras exponer, fotos del pasado de su romance adolescente, él lanza mensaje ¿le reclamó?

Luego de que se difundieran fotografías de su relación con Christian Nodal, la expareja del cantante, Lisa Fernanda Macías, recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje que no pasó desapercibido. A través de un anuncio particular, decidió pronunciarse públicamente sobre el tema, a la par que el sonorense publicó unas peculiares. ¿De qué se trata todo esto? Te contamos los detalles.

El pasado persigue a Nodal: ahora con la publicación de unas fotografías de su romance adolescente. / Foto: Redes sociales

¿Qué fotos compartió la ex de Christian Nodal de su relación?

Este 2026 trajo consigo un nuevo trend en redes sociales: compartir fotografías de hace 10 años. En ese contexto, Lisa Fernanda Macías, exnovia de Christian Nodal durante su adolescencia, publicó imágenes de su romance juvenil. En las fotografías se les ve en la escuela, con el cantante sonorense sentado detrás de ella en el salón de clases. Macías acompañó una de las publicaciones con la frase “Esto nunca se subió” y, en otro momento, mostró un video en el que Nodal le canta una canción y le pide un beso, solicitud a la que ella decide no acceder.

Las publicaciones llamaron la atención por tratarse de una etapa poco conocida del intérprete. Sobre el final de esa relación, se ha señalado que ocurrió en medio de una presunta infidelidad, versión que ha circulado desde hace años. Tras la ruptura, Nodal escribió el tema “Te fallé”, canción que ha sido vinculada con esa experiencia personal y que hoy vuelve a mencionarse a raíz de las imágenes compartidas por Macías en redes sociales.

La difusión de fotos de su antigua relación puso a Christian Nodal en el centro de la conversación. / Foto: Redes sociales.

¿Qué dijo la exnovia de Nodal tras la publicación de las fotos?

Lisa Fernanda Macías se pronunció en redes sociales luego de que un canal de televisión compartió las imágenes relacionadas con su romance adolescente con Christian Nodal, pero las utilizó de manera incorrecta, pues ella no es quién aparece en la fotografía, sino otra persona.

En la imagen difundida se observa un montaje con dos fotografías: a la derecha aparece Ángela Aguilar, actual esposa del cantante, y a la izquierda otra joven, mientras en la parte superior se lee un cintillo sobre la exnovia de Nodal y su relación del pasado. La publicación se volvió viral, lo que llevó a Macías a reaccionar públicamente.

A través de una historia en sus redes sociales, Macías señaló el error cometido por el medio y se refirió con ironía a la confusión. “Oigan, qué risa que en las noticias ni mi foto (no soy yo) y ni mi nombre pusieron bien, pobre muchacha, la han de estar siguiendo en redes y ella ni supo qué hizo”, escribió.

Rspuesta de la ex de Nodal tras publicar las fotos de su noviazgo con eñ cantante. / Foto: Redes sociales

¿Nodal reacciona a las fotos de su romance adolescente?

Mientras las imágenes de su relación pasada continúan generando polémica en redes sociales, Christian Nodal no se ha posicionado de manera directa sobre las fotografías difundidas recientemente. En cambio, el cantante sonorense optó por enfocar su comunicación en su carrera musical y en el anuncio de su próximo concierto en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, dio a conocer que los boletos para su presentación en la Plaza México saldrán a la venta el próximo 26 de enero, para el show programado el 30 de mayo como parte de su gira Pa’l Cora Tour.

En la publicación que acompañó el anuncio, Nodal compartió un mensaje dirigido a su público, en el que expresó: “Los extraño mucho. Solo los que compartieron esas noches conmigo saben por qué los amo tanto, por qué quedaron tatuadas en mi alma y por qué es tan importante volver. Ahí no solo cantamos canciones, ahí nos entendimos sin hablar, ahí el corazón se abrió sin miedo”.

“Cada nota, cada palabra y cada silencio va a ser para ustedes. Gracias por tanto amor, por tanto respeto y por hacerme sentir siempre en casa. Los amo y los agradezco más de lo que puedo explicar”, destacó el cantante sonorense al detallar que también se presentará en Chile.

