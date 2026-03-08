Asesinaron a estrella de La voz mientras daba autógrafos; fue atacada por la espalda tras su concierto

Una famosa cantante estadounidense fue brutalmente asesinada mientras firmaba autógrafos. La historia generó conmoción en 2016, ya que su agresor terminó quitándose la vida en ese mismo momento y ante la mirada de las personas. Te contamos todo.

¿Qué cantante de La voz fue asesinada en plena firma de autógrafos?

La cantante estadounidense Christina Grimmie, reconocida por su participación en el programa The voice (La voz), murió a los 22 años luego de recibir varios disparos tras finalizar un concierto en la ciudad de Orlando, en el estado de Florida, Estados Unidos.

El ataque ocurrió la noche del 10 de junio de 2016 mientras la artista realizaba una firma de autógrafos para sus seguidores.

El tiroteo ocurrió al finalizar un concierto en el que Grimmie había participado junto a la banda Before you exit. Tras su presentación, la joven cantante permaneció en el recinto para convivir con sus seguidores y firmar autógrafos, una actividad habitual después de sus actuaciones.

¿Cómo fue el ataque que sufrió la cantante de La voz Christina Grimmie?

De acuerdo con la policía local, un hombre armado se acercó por la espalda a la cantante y abrió fuego a corta distancia. Christina Grimmie fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, pero horas después las autoridades confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

El atacante, quien portaba dos armas de fuego, terminó quitándose la vida en el lugar tras ser confrontado por el hermano de la cantante.

Según informó la policía de Orlando, el agresor se acercó entre los pocos asistentes que aún permanecían en el lugar. De manera repentina sacó un arma y disparó contra la artista.

Aunque en un inicio no se conocieron las causas, tiempo después se confirmó que el asesino, llamado Kevin James Loibl, era un admirador obsesivo en redes sociales que tenía la intérprete.

¿Quién era Christina Grimmie?

Christina Grimmie había ganado gran popularidad gracias a internet y a su participación en La voz de Estados Unidos en 2014. Durante el programa formó parte del equipo del cantante Adam Levine, líder de la banda Maroon 5.

Aunque no ganó el concurso, logró el tercer lugar y se convirtió en una de las participantes más recordadas por su poderosa voz y carisma. Su interpretación del tema Wrecking ball, originalmente de Miley Cyrus, se volvió viral y fue vista millones de veces en internet.

En 2011 lanzó su primer álbum titulado Find me, consolidando así su carrera como cantante independiente. Posteriormente continuó lanzando música y realizando giras por diferentes ciudades de Estados Unidos.

